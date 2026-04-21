Jorge Colmenares le hace petición en vivo a Jessy Quintero y Laura Moreno por muerte de Luis Andrés: “Mi mamá está dispuesta”

El caso de Luis Andrés Colmenares, el joven que murió en extrañas circunstancias en el Parque El Virrey de Bogotá en 2010, volvió a sonar por la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia.

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Tras varios años desde el hecho, el alto tribunal absolvió por completo a Laura Moreno y mantuvo la prescripción de Jessy Quintero.

Jorge Colmenares, hermano del fallecido estudiante de la Universidad de los Andes, habló en SEMANA acerca de esta decisión y aseguró que ahora junto a su familia dejarán todo en manos de Dios.

“Creo que mi hermano, en donde esté, se tiene que sentir orgulloso de que intentamos luchar por él, sacar su nombre adelante. Buscamos todos los recursos que la ley nos presta. (...) Ya acá no queda nada más que dejar esto en la justicia divina”, comentó.

No obstante, dejó en claro que no pierden la esperanza de que en algún momento sepan la verdad de lo que ocurrió la noche del 31 de octubre de 2010.

En ese sentido, aprovechó el espacio para hacerle una petición a Jessy Quintero y Laura Moreno para que, cuando lo consideren, se reúnan con su mamá y le digan toda la verdad. “Ustedes ya quedaron absueltas, en el ordenamiento jurídico no van a ser condenadas y no tendrán que pisar una cárcel”, mencionó.

“Pero ustedes, como mujeres, ahora sí tómense el tiempo para hablar con mi mamá y decirle qué fue lo que sucedió esa noche, qué es lo que tanto dicen en esas interceptaciones en donde mencionan que son las únicas que saben lo que pasó con mi hermano”, añadió.

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Colmenares sostuvo que este llamado es la única herramienta que él tiene para hacerles esta solicitud a las dos mujeres. Incluso, afirmó que está más que seguro de que se escucharán sus palabras.

“Mi mamá está totalmente dispuesta a sentarse y a que le digan qué fue lo que pasó”, señaló.

Jorge contó que en su momento su progenitora buscó a Jessy Quintero, ya que era amiga de Luis Andrés y, de algún modo, era cercana a la familia. Sin embargo, pese a que le insistió para que le contara todo, esta simplemente se limitaba a decirle que hablara con Laura.

Por lo mismo, cuestionó que si ella se conoció la noche de la tragedia con la otra mujer, siempre mandara a sus padres a hablar con Laura. “Por qué si ella era amiga de la familia no fue capaz de decirnos qué había sucedido esa noche”, expresó.

“Ya al final no tenemos forma de armar un proceso en contra de ellas, entonces que se tomen el tiempo de pensar en el dolor de una madre que lo ha llevado por 16 años y que nos digan la verdad”, complementó.