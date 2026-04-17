Luis Alonso Colmenares habla de su hijo Jorge Camilo, nacido después de la muerte de Luis Andrés Colmenares

Luis Alonso Colmenares, padre de Luis Andrés Colmenares, fallecido el 31 de octubre de 2010 en Bogotá, habló con El Debate, de SEMANA. Durante la entrevista, para hablar de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de absolver a Laura Moreno por los hechos, el padre del joven fallecido abrió su corazón y terminó hablando de su nuevo hijo, Jorge Camilo, nacido posterior a la tragedia y producto de otra relación, no con Oneida Escobar.

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“Desde el punto de vista anímico es algo que nunca vamos a supera. Y lo tengo que decir también con la misma honestidad: en términos estructurales de la familia, esto acabó con todo. Con todo, absolutamente, terminé viviendo solo en un apartamento en Bogotá”, dijo, inicialmente.

“En algún momento de mi vida, que es algo que yo también lo he construido y lo he asumido, pienso que también Dios al verme con esa carga, con esa tristeza insuperable que hasta contradice las leyes de la física, uno siente que algo lo está aplastando y busca a ver dónde está lo que lo aplasta y no lo encuentra porque no lo ve, es la tristeza, creo que Dios viéndome así andar tuvo que haberse compadecido de mí. Y hace dos años y seis meses nació un hijo mío que se llama Jorge Camilo y yo creo que esa tractomula pesa menos”, aseguró.

La entrevista completa con Luis Alonso Colmenares, padre de Luis Andrés Colmenares, fallecido el 31 de octubre de 2010, en Bogotá:

“Me ha ayudado a aliviar un poco esa carga, ese peso, lo confieso”, agregó Colmenares. “Cargar 15 años, 5 meses, 17 días con esta tractomula encima no es sencillo. Por fortuna mi fe, porque yo soy católico y me siento orgulloso de esas convicciones. Yo soy católico convencido. Yo no soy fanático, soy católico de la religión católica, apostólica, romana. Y en ese sentido yo digo que es la misericordia de Dios la que me ha mantenido con la fortaleza para seguir caminando, para seguir andando este camino y ahí seguiré hasta cuando Dios defina su voluntad conmigo”, acentuó.

Hace dos años, en Sin filtro, de SEMANA, Luis Alonso hizo una revelación que tomó a más de uno por sorpresa. Contó que tiene un hijo tras haberse separado de Oneida Escobar, con quien tuvo dos hijos: Luis Andrés y Jorge.

“Mira, lo que te voy a confesar en este momento... Luis ya tiene 14 años de fallecido. Yo tengo un hijo de un año, cumplió un año el 11 de agosto y se llama Jorge Camilo. Se dio la circunstancia, la persona me dijo que estaba embarazada y yo soy provida, y tengo que enfrentar esta situación. Jorge Camilo tiene el nombre de los dos hermanos; yo entiendo que en algún momento también tengo que irme de este mundo, así que ellos deben decidir si lo dejarán solo y los amarré ahí con el nombre de su hermano, Jorge lo sabe”, reveló Luis Alonso en Sin filtro de SEMANA, en aquel momento.

Entre tanto, Oneida Escobar, madre de Luis Andrés Colmenares, joven que murió el 31 de octubre de 2010 en extrañas circunstancias en Bogotá, habló con Vicky en Semana en 2023 de aquella separación.

De acuerdo con su relato, su esposo en principio creyó que a su hijo Luis Andrés Colmenares no le habían hecho daño, razón por la cual, en la privacidad, discutieron mucho. Ella, según recordó, revivió este caso ante la opinión pública por un instinto de madre y estaba convencida de que a su hijo lo asesinaron en un intento de agredirlo, tal vez sin medir que terminarían acabando con su vida.

De acuerdo con su relato, su esposo llegó a increparla, se dijeron cosas feas, ella terminó siendo señalada de estar loca. Posterior a ello, dijo, él ya no la determinaba a ella como mujer y llegaba a casa a estar concentrado en conversar con alguien a través del chateo en el celular. De igual manera, dijo, su otro hijo Jorge Colmenares notaba un cambio notorio en la actitud de Luis Alonso.

“Luis Alonso me culpaba, que por alcahueta, que por salir a fiestas”, aseguró en aquel momento.

Fueron 28 años de matrimonio que terminaron en el marco de la crisis que desató la tragedia.