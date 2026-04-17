Papá de Luis Andrés Colmenares recordó duro episodio sobre Laura Moreno y Jessy Quintero: salpicó al mejor amigo del universitario

Desde el 31 de octubre de 2010, nada volvió a ser lo mismo en la familia de Luis Andrés Colmenares. Ese día, el joven salió a celebrar una fiesta de Halloween en la Zona Rosa de Bogotá, en compañía de unos compañeros de la Universidad de Los Andes.

Sin embargo, por circunstancias que aún siguen siendo un misterio, Luis Andrés apareció muerto al interior de un caño del parque El Virrey, al norte de Bogotá.

En medio de ese extenso proceso judicial, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó en las últimas horas que Laura Moreno y Jessy Quintero, principales señaladas en el caso Colmenares, no tienen responsabilidad penal.

Ahora, en El Debate deSEMANA, Luis Alonso Colmenares, papá del universitario fallecido, recordó un episodio, a propósito de la reciente decisión de la Corte Suprema.

De acuerdo con Luis Alonso, Moreno y Quintero siempre evitaron a la familia del universitario, cuando les preguntaban sobre lo ocurrido el 31 de octubre de 2010.

“Siempre buscaron la manera de de desviarse a cualquier condición que les permitiera conversar con nosotros. En alguna ocasión Oneida [Mamá de Luis Andrés] fue hasta la Universidad de Los Andes a buscarlas y no le dieron la cara, se escondieron, salieron corriendo. Es que ellas nunca, ni siquiera el que supuestamente era el mejor amigo de Luis que vivía al frente de la casa en un apartamento. Un compañero que él tenía que también estaba en esa fiesta”, recordó Luis Alonso en El Debate.

En desarrollo.