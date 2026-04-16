Jorge Colmenares arremete contra la Fiscalía tras declarar inocentes a Laura Moreno y Jessy Quintero

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme este jueves, 16 de abril, los dos fallos que dejan como inocentes a Laura Moreno y Jessy Quintero, las dos jóvenes que fueron testigos de las últimas horas de vida de Luis Andrés Colmenares.

Tras la más reciente decisión judicial en el caso, su hermano, Jorge Colmenares, volvió a pronunciarse con duras críticas hacia la Fiscalía General de la Nación y reiteró que, pese a la falta de condenas, están convencidos de que se trató de un homicidio.

En esta ocasión, fue Colmenares quien expresó el inconformismo de la familia frente al desarrollo del proceso judicial. “Lo que esto demuestra es una falla total y clara en la Fiscalía General de la Nación, en el mal proceder de algunos fiscales”, afirmó.

El familiar recordó que desde el inicio del caso hubo “inconsistencias” en la investigación.

“Es de recordar que desde el día uno el primer fiscal que recibió el proceso de mi hermano quiso archivarlo y luego tuvimos un cambio constante de fiscales en todo este proceso”, señaló.

https://www.semana.com/nacion/articulo/caso-colmenares-corte-suprema-advirtio-que-la-fiscalia-actuo-con-ligereza-y-falta-de-claridad-durante-la-investigacion/202643/

Pese a que no hubo condenas, la familia aseguró sentirse respaldada por algunos elementos técnicos avalados recientemente.

“Nos sentimos tranquilos porque la Corte confirmó que lo que un científico como el doctor Máximo Duque hizo en Superitalia es totalmente cierto y sí demuestra las heridas que tenía el rostro y el cuerpo de mi hermano”, indicó.

Sin embargo, el pronunciamiento también estuvo marcado por la frustración ante la falta de responsables judiciales. “Tristemente, no hay condenas, pero nos queda la tranquilidad como familia de que hemos luchado, de que somos persistentes”, expresó.

Finalmente, reiteró la postura que han mantenido durante años: “Mi hermano fue asesinado hace 16 años. Y no solamente para mí, sino que en todos los colombianos quedará que Luis Andrés Colmenares fue asesinado y aquí nosotros como familia lo confirmamos”.

Igualmente, el exconcejal de Bogotá por el partido Centro Democrático se pronunció por medio de su cuenta de Instagram, dirigiendo el mensaje puntualmente al país y a la Corte.

“Hermano de mi alma, hoy miro al cielo y te digo que siempre lucharé por ti y por contarle al mundo la verdad. Tu retrato me acompaña todos los días en lo más íntimo de mi hogar. Hoy ‘con una nota linda, con una voz sentida y ganas de llorar’, te digo que acudiré a las instancias judiciales, en las que confío, para que Colombia conozca la verdad”, se lee en la publicación.