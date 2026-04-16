“La justicia nos falló”: madre de Luis Andrés Colmenares reacciona a decisión de la Corte Suprema de Justicia

Han pasado casi 15 años desde que un grupo de bomberos encontró en el canal de aguas lluvias del parque El Virrey, en el norte de Bogotá, el cuerpo sin vida del estudiante de la Universidad de los Andes, Luis Andrés Colmenares Escobar.

Caso Colmenares: Corte Suprema absuelve a Laura Moreno y mantiene la prescripción a Jessy Quintero

Desde esa noche del 31 de octubre de 2011, han sido más las dudas que las respuestas de lo que ocurrió después que el joven de 19 años saliera corriendo de la discoteca en la que celebraba una fiesta de disfraces con sus amigos de la universidad.

Este jueves 16 de abril, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme los dos fallos que han declarado inocentes a Laura Moreno y Jessy Quintero, las dos jóvenes que se encontraban con Luis Andrés en dicha fiesta y fueron testigos de sus últimas horas de vida.

“Acá hubo un homicidio”: el padre de Luis Andrés Colmenares Escobar aseguró que acudirán a todas las instancias judiciales. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/wolquQMeCd — Revista Semana (@RevistaSemana) April 16, 2026

Para el alto tribunal, no existen pruebas documentales, testimoniales o técnicas que sustenten la teoría del caso de la Fiscalía General frente a la responsabilidad de las dos jóvenes en los hechos que rodearon la muerte de Colmenares Escobar.

De esta forma, se concluyó que el ente investigador incurrió en varias fallas desde el comienzo, haciendo varios cambios tanto en la imputación, la acusación y la presentación de la teoría del caso.

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“La justicia nos falló”

Antes de ingresar a la diligencia en el Palacio de Justicia, Oneida Escobar, madre de Luis Andrés, aseguró que siente que la justicia les falló en la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento.

Caso Colmenares: Corte Suprema de Justicia advierte las "fallas" en las que incurrió la Fiscalía General. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/NZEqudImli — Revista Semana (@RevistaSemana) April 16, 2026

“Vengo representando a muchas mamás que hemos llorado a nuestros hijos, que hemos luchado por la justicia y que la justicia nos ha fallado. Hoy estoy representando a todas esas mamás que ven cómo han asesinado a nuestros hijos y que en Colombia no pasa nada”, expresó.

Tras una extensa búsqueda de justicia y reclamos ante las respectivas autoridades, Oneida Escobar indicó que evaluarán el paso a seguir para encontrar la verdad y reparación que tanto anhelan.

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“La justicia terrenal puede fallar, pero todo se lo dejo a la justicia divina. Yo sé que Dios me va a hacer justicia”, manifestó la madre del joven con la voz entrecortada. “Vamos a escuchar el fallo”.

Por su padre, Luis Alonso Colmenares, padre de Luis Andrés, reseñó que en el fallo de segunda instancia se concluyó que se había presentado un homicidio.

“Lo hemos dicho desde el primer día: llegaremos hasta las últimas consecuencias (…) Una Sala del Tribunal Superior dijo que hubo un homicidio; que no se hayan establecido las responsabilidades de quiénes fueron es otra cosa”, aseveró.

Colmenares cuestionó la gestión de la Fiscalía General y otras autoridades en esta investigación. “En todas las instancias hubo corrupción”.