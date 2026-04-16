Después de que la Corte Suprema confirmara el 15 de abril la absolución de Laura Moreno en el caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares, que ocurrió el 31 de octubre de 2010 en el parque El Virrey de Bogotá, el caso volvió a causar reacciones.

Cuando Laura Moreno habló de lo que ha sido su vida personal tras quedar marcada por el caso Colmenares

En medio de esa decisión del tribunal, Jorge Luis Colmenares, el hermano de la víctima, habló en redes sociales este jueves, 16 de abril, con un mensaje para su hermano fallecido.

En su publicación, compartió una imagen familiar y comentó algo que ha sido ampliamente difundido por medios de comunicación: “Hermano de mi alma, hoy miro al cielo y te digo que siempre lucharé por ti y por contarle al mundo la verdad (...)”.

Con esto, reafirmó su postura frente al proceso judicial y la versión sostenida por la familia durante más de una década, que fue un homicidio.

El caso Colmenares, un proceso judicial que aún genera debate tras la absolución

El mensaje fue interpretado como una reacción emocional tras la confirmación de la absolución, en un caso que ha mantenido en tensión el debate público y judicial en Colombia durante casi 16 años.

El proceso por la muerte de Luis Andrés Colmenares ha tenido múltiples etapas en la justicia colombiana. En febrero de 2017, el Juzgado 11 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá absolvió a Laura Moreno y Jessy Quintero, al considerar que no se había demostrado responsabilidad penal en los hechos investigados.

Posteriormente, en marzo de 2021, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó esa decisión en segunda instancia.

Caso Colmenares: Corte Suprema absuelve a Laura Moreno y mantiene la prescripción a Jessy Quintero

Años después, la Procuraduría General de la Nación y la familia Colmenares impulsaron un recurso extraordinario de casación, que fue admitido por la Corte Suprema de Justicia en junio de 2024, reabriendo el análisis del expediente.

En ese escenario, el alto tribunal revisó el caso en sede de casación hasta llegar a la confirmación de la absolución de Laura Moreno.

Con esta decisión, el caso Colmenares, uno de los más mediáticos y debatidos en la historia judicial reciente del país, vuelve al centro de la discusión pública.