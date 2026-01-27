Las facturas que enredan a Jorge Moreno, papá de Laura Moreno, investigada en el caso Colmenares; contrató un nuevo abogado

Jorge Moreno, padre de Laura Moreno, la joven vinculada y posteriormente capturada por la muerte en extrañas circunstancias del estudiante de Los Andes Luis Andrés Colmenares, enfrenta ahora un escenario similar: una investigación en la Fiscalía que tiene pendiente una audiencia de imputación de cargos.

Moreno padece graves quebrantos de salud, y la Fiscalía espera para continuar con las diligencias fijadas en la agenda de la judicatura, incluida la imputación de cargos. La investigación señala que Moreno, a través de la empresa Montajes JM, constituyó una estructura criminal relacionada con facturación falsa y evasión tributaria.

Moreno padece graves quebrantos de salud y la Fiscalía espera para continuar con las diligencias fijadas en la agenda de la judicatura. Foto: CARLOS JULIO MARTÍNEZ-SEMANA

Insiste el expediente que obra en la Fiscalía en que, a través de las empresas de Moreno, se redactaron facturas por servicios que nunca se realizaron, constituyendo un esquema de defraudación al fisco durante un periodo de tres años, entre 2006 y 2009. Según el ente investigador, estas irregularidades provocaron un perjuicio al Estado y completaron el supuesto esquema corrupto.

Moreno se defendió de los señalamientos de la Fiscalía y, en el proceso, trató de demostrar que el fiscal del caso se centró en su persona por una razón fundamental: su apellido y la relación con el caso Colmenares, un caso mediático de gran relevancia en su momento.

La supuesta coincidencia entre el caso Colmenares y el presunto lavado de activos no sería el único punto polémico del proceso. Se advierte que hubo graves filtraciones en este expediente, que terminaron revelando detalles de la investigación, elementos de prueba y evidencia que —se suponía— debía mantenerse bajo reserva.

Luis Colmenares reacciona a la investigación en contra del papá de Laura Moreno: “Personas acostumbradas al crimen”

Ahora, y mientras Jorge Moreno supera sus problemas de salud, cambió su defensa, que hasta hace algunos días estaba a cargo del abogado Héctor Escobar. En adelante, la defensa de Moreno estará en manos del exvicefiscal Jorge Perdomo, quien tendrá la misión de demostrar que la hipótesis de la Fiscalía es equivocada, y que está alejada del supuesto lavado de activos y del enriquecimiento ilícito.

Los elementos de prueba se conocerán en la imputación de cargos, que está pendiente mientras se evalúa el estado de salud del procesado. Se trata de facturas, documentos y análisis financieros que sustentan la hipótesis del ente acusador, con los cuales se insiste en que las irregularidades en la empresa de Moreno constituyen un delito.

Se advierte que hubo graves filtraciones en este expediente. Foto: Fiscalía

En las filtraciones también aparecen conversaciones entre el fiscal del caso y el entonces abogado de Jorge Moreno, en las que se advierte que el empresario estaría buscando una forma de negociación o acuerdo con la Dian para que el delito se considere un error de procedimiento.