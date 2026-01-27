Luis Colmenares reacciona a la investigación en contra del papá de Laura Moreno: “Personas acostumbradas al crimen”

El nombre de Jorge Moreno, papá de Laura Moreno, vinculada en el caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares, salió a relucir en las últimas horas después de que se conociera que se está adelantando una investigación en su contra.

Al parecer, este hombre habría utilizado varias empresas como fachadas para expedir facturas de servicios inexistentes, una conducta que se habría convertido en un patrón con el que, al parecer, habría hecho mucho dinero.

Luis Alonso Colmenares, papá de Luis Andrés Colmenares. Foto: SEMANA

Por este motivo, el sujeto podría llegar a ser acusado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, dependiendo de cómo avancen las investigaciones al respecto en la Fiscalía General de la Nación.

“Nos hundimos todos”: explosivo audio que comprobaría olla podrida en el Ejército con dineros de gastos reservados

Pese a que este tema no tiene ninguna relación con lo ocurrido con su hija, quien es conocida por estar años vinculada al caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares, este aspecto también ha salido a relucir nuevamente.

Por eso, Luis Colmenares, papá del joven fallecido en 2010, no dudó en salir a hablar del tema y lanzó un duro dardo en contra de la familia Moreno.

“Desde el primer momento supuse que el crimen de mi hijo Luis Andrés tenía que haberse llevado a cabo por personas acostumbradas al crimen, por personas que no le tuvieran miedo al miedo“, escribió en su cuenta de X.

Suspenden audiencia de imputación de cargos contra Juan David Palacio, el alfil de Daniel Quintero salpicado por corrupción en el Área Metropolitana

El también contador público y docente universitario sostuvo que a lo largo de la investigación y el juicio por la muerte de su hijo, siempre sospechó que se trataba de “personas con mucho poder económico para hacer lo que hicieron”.

“Dios me va dando la razón”, concluyó en su mensaje.

En otras dos publicaciones, Colmenares cuestionó el presunto accionar irregular del papá de Laura Moreno y que hoy lo tiene en líos judiciales, aunque resta esperar a que avance el proceso y se conozca cuál será la decisión de la justicia.