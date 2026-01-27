“Nos hundimos todos”: explosivo audio que comprobaría olla podrida en el Ejército con dineros de gastos reservados

“Por eso, es mejor hablar esto antes, guevón, y que no que vengan con desacuerdos porque nos hundimos todos”: la conversación en poder de SEMANA es de hombres de inteligencia militar en Arauca.

A la Fiscalía llegó la denuncia sobre posible robo de gastos reservados en las Fuerzas Militares. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

Allí, los uniformados estarían acordando cómo serían el manejo, presuntamente irregular, de dineros de gastos reservados que tenían que ser destinados para evitar acciones terroristas del ELN y las disidencias de las Farc.

En la conversación, los uniformados hablan de que deben estar todos alineados, porque de lo contrario es mejor no hacerlo. “Si hay alguno que no, entonces no se hace, es mejor así”, dice el militar que había indicado que, de no estar todos de acuerdo, el plan corrupto sería descubierto. “Nos hundimos todos”, señala el audio.

SEMANA reveló en su más reciente edición impresa el artículo ‘Olla podría en el Ejército’, donde se destapan varios casos sobre el manejo corrupto que le estarían dando oficiales a los gastos reservados.

El primer caso tiene que ver con una recompensa de más de 500 millones de pesos que pretendían cobrar los agentes de inteligencia por la muerte en abril de 2025 de alias Paisa Duber, un objetivo de alto valor y quien era mano derecha de alias Iván Mordisco.

Aunque la muerte del cabecilla se dio en medio de una acción militar, la fuente que entregó la ubicación del criminal había sido asesinada, y los hombres de inteligencia militar presentaron otra fuente falsa para cobrar el dinero.

El segundo caso revelado por SEMANA ocurrió con hombres de inteligencia en Arauca, en donde oficiales y suboficiales se habrían prestado para crear una misión de trabajo con datos falsos para quedarse con dineros que eran destinados para contrarrestar acciones terroristas.

Documentos firmados por el general Federico Mejía darían cuenta de presuntos malos manejos de dineros reservados en el Ejército. Foto: :SUMINISTRADO A SEMANA

En este caso, hay que indicar que para la época de los hechos, el ELN atacó la base militar de Puerto Jordán Arauca, dejando tres muertos y más de 20 heridos.

Y el tercer caso tiene que ver con el general Federico Mejía, cuando se desempeñaba como comandante del Comando Específico del Cauca. El oficial habría autorizado pago de gastos reservados para actividades para las cuales no están destinados dichos recursos.

Tras las graves denuncias reveladas por SEMANA, el Ejército indicó que se abrieron las respectivas investigaciones.

“Como lo señala el artículo publicado, estas presuntas irregularidades ya fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, autoridad que adelanta las investigaciones correspondientes, junto con los demás organismos de control del Estado”, indicó la institución miliar.

Añadió el Ejército que, “así mismo, en el marco del principio de colaboración armónica, el Ejército Nacional ha brindado los apoyos necesarios para el acceso a la información requerida, conforme a los protocolos legales y de seguridad establecidos”.

“Simultáneamente a la acción del ente investigador, cada unidad militar comprometida en los presentes hechos ordenó, en el marco de sus competencias legales, la apertura de las investigaciones administrativas y disciplinarias internas, ello en aras de verificar y constatar la veracidad de la información y la posible responsabilidad individual de cada uno de los miembros del Ejército Nacional referenciados en los hechos objeto de denuncia”, agregó el Ejército.