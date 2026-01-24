Nación

El Ejército reacciona a la portada de SEMANA sobre presuntas irregularidades con los dineros de las recompensas; esto señaló la institución

Este medio reveló una investigación sobre una operación criminal que quedó al descubierto tras la caída de Edilberto Marín Gómez, alias Paisa Duber.

Redacción Semana
24 de enero de 2026, 5:35 p. m.
Los recursos salen de los llamados gastos reservados, fondos que se manejan con confidencialidad, lo que hace más difícil detectar las irregularidades. SEMANA reveló en exclusiva lo que está ocurriendo.
Los recursos salen de los llamados gastos reservados, fondos que se manejan con confidencialidad, lo que hace más difícil detectar las irregularidades. SEMANA reveló en exclusiva lo que está ocurriendo.

El Comando del Ejército Nacional respondió a la portada de SEMANA con un comunicado de seis puntos. En este, la institución da su versión sobre las denuncias de este medio alrededor de una olla podrida, en la cual oficiales y suboficiales se estarían apropiando de dineros de gastos reservados, destinados al pago de recompensas y a evitar actos terroristas en el país.

Olla podrida en el Ejército: SEMANA revela cómo militares se estarían apropiando de los dineros de las recompensas en medio de la guerra contra los grupos criminales

Se trata de un voluminoso expediente, hoy en poder de la Fiscalía y revelado por este medio. Sobre este, el Comando del Ejército asegura estos seis elementos:

“1. En razón a los hechos relacionados con las presuntas irregularidades respecto del uso indebido y destinación de los recursos de gastos reservados, pago de recompensas y elaboración de informes de inteligencia derivados de operaciones militares, previa verificación de las autoridades competentes y de control interno de la institución, se pudo corroborar el absoluto cumplimiento de la normatividad vigente y apego a las directrices y lineamientos institucionales, respetando en todo momento los principios de legalidad, legitimidad y transparencia.

2. En relación a la operación militar en la que fue neutralizado alias el Paisa Duber que, a la fecha, no se ha realizado el pago de recompensa alguna por concepto de la información que condujera a la neutralización de este objetivo militar de alto valor estratégico, toda vez que se encuentran en trámite y cumplimiento los procedimientos legales establecidos por el Ministerio de Defensa Nacional para el pago de recompensas.

3. Como lo señala el artículo publicado, estas presuntas irregularidades ya fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, autoridad que adelanta las investigaciones correspondientes, junto con los demás organismos de control del Estado. Así mismo, en el marco del principio de colaboración armónica, el Ejército Nacional ha brindado los apoyos necesarios para el acceso a la información requerida, conforme a los protocolos legales y de seguridad establecidos.

4. Simultáneamente a la acción del ente investigador, cada unidad militar comprometida en los presentes hechos ordenó, en el marco de sus competencias legales, la apertura de las investigaciones administrativas y disciplinarias internas, ello en aras de verificar y constatar la veracidad de la información y la posible responsabilidad individual de cada uno de los miembros del Ejército Nacional referenciados en los hechos objeto de denuncia.

5. El Ejército Nacional ha impartido órdenes e instrucciones claras para garantizar la protección institucional de los uniformados que, en cumplimiento de su deber pongan en conocimiento posibles irregularidades y/o novedades, rechazando de manera categórica cualquier forma de represalia, presión o persecución interna.

6. Este Comando ha implementado los mecanismos adicionales de verificación, supervisión y control a través de la Inspección General, orientados a reducir riesgos operacionales y administrativos, reforzando la separación de funciones, la trazabilidad documental y la rendición de cuentas, sin afectar la eficacia operacional ni la seguridad nacional”.

