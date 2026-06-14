Un juez legalizó la captura de alias Chalá, sindicado del homicidio del periodista Mateo Pérez

Un juez de control de garantías declaró legal la captura de alias Chalá, quien es, según las autoridades, el presunto responsable de la tortura y crimen del periodista Mateo Pérez, ocurrido en la región de Briceño en Antioquia.

El juez encontró que el procedimiento de captura contra este sujeto fue ajustado a derecho y bajo los parámetros de la Constitución Política y del Código de Procedimiento Penal.

De acuerdo con las fuentes de la Policía, ahora se espera que realice la imputación de cargos en contra de Chalá, quien tendrá que responder por graves delitos.

Lo que se ha informado hasta el momento es que este sujeto sería el presunto responsable de terrorismo, extorsión y concierto para delinquir.

Alias Chalá es mano derecha de alias Calarcá, que se encuentra en la Paz total del presidente Petro. Foto: semana

Sobre la captura de esta persona, indicó la Policía que: “durante el mismo procedimiento, los investigadores y el Grupo de Operaciones Especiales capturaron en flagrancia a otras cinco personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego e incautaron un importante material bélico y logístico que era movilizado en un vehículo de alta gama”.

Añadió la Policía que “en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se propinó un golpe estratégico a las redes criminales de la Estructura 36 - Estado Mayor Bloque Magdalena Medio, mediante una acción operativa que se llevó a cabo la noche del viernes 12 de junio, a la altura del peaje del municipio de Flandes (Tolima), en donde se materializó la captura por orden judicial de alias ‘Víctor Chala’, presunto cabecilla de la comisión armada con injerencia en Briceño (Antioquia), quien es requerido por los delitos de terrorismo, extorsión y concierto para delinquir agravado”.

Mateo Pérez fue asesinado por las disidencias. Foto: Archivo particular

Agregó que “entre las incautaciones se encuentran cuatro pistolas calibre 9 mm; 8 proveedores y 115 cartuchos del mismo calibre, además de $33.000.000 de pesos en efectivo, presuntamente derivados de rentas ilícitas; 1 camioneta valuada en más de 300 millones de pesos y 7 equipos de telefonía celular que serán sometidos a cadena de custodia para su posterior análisis forense”.