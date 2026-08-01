Tristeza por la muerte de Negra, la perrita alcanzada por la onda explosiva del atentado en Cúcuta

La violencia volvió a golpear a Cúcuta durante la madrugada de este sábado 1 de agosto, cuando un atentado con explosivos sacudió las instalaciones del comando de Policía de Norte de Santander.

Ataque con explosivos contra el comando de Policía de Norte de Santander, en Cúcuta: reportan varios uniformados heridos

El ataque dejó al menos ocho uniformados heridos y, entre las víctimas, también se encontraba Negra, una perrita conocida y querida por los policías y trabajadores del sector.

De acuerdo con la información preliminar, el atentado se produjo mediante la activación de un carro bomba en la vía que conecta la Avenida Libertadores con Cenabastos. La fuerte onda explosiva causó daños en la infraestructura del lugar y afectó a quienes se encontraban en los alrededores.

Policías inspeccionan los restos de un camión tras la explosión de un carro bomba en Cúcuta. Foto: AFP

Negra, a quien muchos llamaban cariñosamente “Gorda”, resultó gravemente herida por la explosión. Aunque recibió atención, las lesiones ocasionadas por el estallido fueron de tal magnitud que falleció horas después, generando profunda tristeza entre los uniformados y las personas que diariamente compartían con ella.

La perrita se había convertido en una compañía habitual para quienes prestaban servicio en el comando de Policía, donde era conocida por su carácter tranquilo y afectuoso. Su muerte ha despertado múltiples mensajes de solidaridad y rechazo frente a los hechos de violencia que continúan afectando a la región.

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Uno de los pronunciamientos fue el del animalista Víctor Caicedo, quien lamentó el fallecimiento del animal y condenó el atentado.

“Rechazo absoluto a toda forma de violencia. Ningún atentado tiene justificación cuando pone en riesgo vidas inocentes. Hoy, además de las personas heridas, este perrito perdió la vida, recordándonos que el terror también alcanza a quienes no tienen voz. Le decían de cariño ‘Gorda’. Hoy también es una víctima de la violencia. Toda mi solidaridad con las personas heridas, sus familias y con quienes hoy lloran la partida de Gorda”, expresó.

Imágenes de las explosiones en Cúcuta. Foto: A.P.I.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer la autoría y los móviles del atentado, mientras se refuerzan las medidas de seguridad en la capital nortesantandereana. Entre tanto, los ocho policías heridos reciben atención médica y permanecen bajo observación.