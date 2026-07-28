Grave atentado contra comandante de Policía de Puerto Santander, en el área metropolitana de Cúcuta: fue atacado con ráfagas de fusil y explosivos

Un grave atentado sufrieron este martes, 28 de julio, el mayor José Luis Vargas, comandante de la estación de Policía de Puerto Santander, y su conductor cuando se movilizaban en una camioneta oficial por el sector de Puerto Lleras.

Desde la Policía Metropolitana de Cúcuta le confirmaron a SEMANA que el oficial y su acompañante están fuera de peligro, gracias al blindaje del automotor en el que se transportaban.

Atentado al comandante de Policía de Puerto Santander, en Norte de Santander. Foto: Redes sociales

El atentado sucedió en zona rural, a unos 30 minutos de Cúcuta, en una zona compleja por fuerte presencia del ELN y otros grupos armados ilegales.

Incluso, uniformados que conocen esa zona le confirmaron a este medio que su peligrosidad es tal que los policías que llegan a la zona deben ser transportados en helicóptero.

De La Espriella les declara la guerra al ELN y a las Farc en el Catatumbo y busca detener un conflicto que Petro no frenó. ¿Qué viene?

De acuerdo a la información recibida por las autoridades, el mayor y su conductor fueron blanco del grave atentado con ráfagas de fusil y explosivos, que dejaron totalmente destruida la camioneta en la que se movilizaba.

Hace veinte días, el 8 de julio, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, visitó Cúcuta para realizar lo que denominó empalmes regionales con las autoridades locales.

Al término de esas reuniones, se declaró que este departamento será priorizado en la política de seguridad que se implementará desde el 7 de agosto en Colombia.

Quien será su ministro de Defensa, el mayor general (r) Jorge Mora, dijo ante los medios de comunicación de la región que “Norte de Santander debe ser el primer departamento donde debemos empezar a recuperar la seguridad”.

General (r) Jorge Mora, quien será el ministro de Defensa del Gobierno de Abelardo De La Espriella Foto: Paula López

Mora se mostró satisfecho por los resultados de la reunión, donde los mandatarios locales tuvieron la oportunidad de conversar directamente con el jefe de Estado electo y expresarle sus preocupaciones en materia de orden público.

Aunque se desconoce quién es el autor de estos hechos, se sabe que en la zona hay una fuerte presencia del ELN y algunas bandas organizadas.