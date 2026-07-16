Explota carrobomba cerca de batallón del Ejército en Tibú, Norte de Santander: esto es lo que se sabe

Un nuevo atentado terrorista se registró en la tarde de este jueves, 16 de julio, muy cerca de un batallón militar en el municipio de Tibú, en Norte de Santander, una de las zonas más afectadas por la violencia.

Se salvan las Zonas de Ubicación Temporal para el Clan del Golfo; Consejo de Estado dejó en firme su creación

La Segunda División del Ejército Nacional confirmó el hecho a través de su cuenta de X. “A esta hora, se adelanta un plan de reacción en la base militar del municipio de Tibú, Norte de Santander, tras registrarse una acción terrorista mediante el empleo de artefactos explosivos”, señaló.

La institución indicó que el hecho habría sido perpetrado por integrantes de grupos armados organizados que delinquen en la zona. De hecho, se especula con que detrás de todo estaría el Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque esto no ha sido confirmado de manera oficial.

“Al momento, no se reportan novedades de personal militar. Las tropas fortalecen la seguridad en el área perimetral y desarrollan operaciones para ubicar a los responsables de este hecho”, indicó.

Por ahora se habla de que habría un menor de edad herido, aunque es información extraoficial y se está a la espera de que las autoridades informen posibles fallecidos o lesionados.

A través de redes sociales se han conocido algunos videos de lo que dejó la explosión del vehículo. En las imágenes, se observa el carro destruido y una gran columna de humo saliendo del lugar.

En otros registros se evidencia que la explosión afectó una bomba de gasolina; varias partes del techo cayeron al suelo. Además, hay otra imagen que muestra una afectación a un vehículo de color rojo, que quedó destruido en su parte trasera.

La ‘paz total’ disparó la extorsión y fortaleció a los grupos armados ilegales, revela un estudio de la Universidad de los Andes

William Villamizar, gobernador electo de Norte de Santander, también se pronunció después de que se confirmara el hecho. “Condenamos el atentado terrorista ocurrido en Tibú tras la activación de un carrobomba”, dijo en su cuenta de X.

“Rechazamos toda forma de violencia que ponga en riesgo la vida y la integridad de nuestros ciudadanos. La violencia no puede seguir siendo el camino”, complementó.

Se espera que en las próximas horas se entregue mayor información relacionada con el carro bomba y se confirme si hubo civiles o militares afectados.