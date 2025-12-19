Popayán

Frustran atentado con carro bomba en Popayán cerca de la estación de Policía; desactivaron cilindros explosivos

Esta acción terrorista se da horas después de que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, realizara un consejo extraordinario de seguridad en Popayán.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

19 de diciembre de 2025, 3:28 p. m.
La camioneta fue estacionada en una calle del barrio Bolívar, junto al Parque Mosquera.
La camioneta fue estacionada en una calle del barrio Bolívar, junto al Parque Mosquera. Foto: API

En la mañana de este viernes, 19 de diciembre, se dio alerta a las autoridades sobre la presencia de una camioneta blanca cargada con artefactos explosivos en la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca.

Este vehículo, de marca Toyota y modelo Land Cruiser Prado, fue estacionado en una calle del barrio Bolívar, junto al Parque Mosquera, en inmediaciones de varias residencias y a unos cuantos metros de la estación sur de la Policía Metropolitana de Popayán.

Petro dice que el asesinato de seis soldados en base militar en Aguachica “sucede por falta de sistemas antidrones” y anuncia compra

De inmediato, unidades del cuerpo antiexplosivos junto a la Policía acordonaron la zona y verificaron la camioneta que —confirmaron— estaba cargada con cinco cilindros explosivos.

Juan Carlos Muñoz Bravo, alcalde de Popayán, informó en su cuenta personal de X que esta acción terrorista que se pretendía cometer fue frustrada gracias a las labores de las autoridades.“Gracias a la pericia, rapidez y profesionalismo de nuestra Fuerza Pública, fueron ubicados y desactivados cilindros con material explosivo en el barrio Bolívar, que representaban una afectación de hasta 500 metros a la redonda. Estos artefactos contenían baterías, cables y metralla. La situación fue controlada oportunamente, sin afectar a la ciudadanía”, detalló el mandatario.El alcalde rechazó este hecho que por fortuna no dejó víctimas que lamentar e hizo un llamado urgente al Gobierno nacional, en especial al Ministerio de Defensa. Precisamente Pedro Sánchez, jefe de esta cartera, había realizado un consejo extraordinario de seguridad en Popayán el jueves, 18 de diciembre.“Rechazamos de manera contundente estos hechos demenciales y hacemos un llamado al Gobierno nacional y al Ministerio de Defensa para fortalecer el respaldo operativo y preventivo que permita seguir protegiendo la vida y la tranquilidad de Popayán”, puntualizó Muñoz Bravo.

El coronel Jeyson Haird López Puerto, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Popayán, agradeció a la ciudadanía y a los comerciantes del sector por la información oportuna suministrada.

Medellín

Fico Gutiérrez revela nuevos videos de los desmanes en la final DIM vs. Nacional y un cartel de los vándalos: “Querían ser famosos”

Nación

Revelador detalle de lo que hizo en Argentina Zulma Guzmán, mujer señalada de la muerte con talio de dos niñas: “Había indicios”

Cúcuta

Caso Vivian Polanía, jueza hallada muerta en Cúcuta, podría tomar otro rumbo; amigo de ella habló y su testimonio es clave

Nación

Consejo de Estado confirma vigencia de la mesada 14 en el régimen especial de la Fuerza Pública: los detalles

Justicia

JEP condenó a 20 años de prisión al coronel (r) Publio Hernán Mejía por casos de falsos positivos en Valledupar

Nación

Este es alias Wilser, el sanguinario cabecilla del ELN que ordenó ataque en unidad militar en Aguachica: 7 soldados muertos

Nación

Habló mamá de Jaime Esteban Moreno: entre lágrimas, recordó lo ocurrido; “El corazón está partido, el alma no es igual”

Turismo

Atractivos poco explorados para visitar en ‘La Ciudad Blanca’ de Colombia, un destino de hermosos paisajes

Política

Gustavo Petro reaccionó al asesinato del teniente coronel del Ejército baleado en Popayán: “Es un crimen de guerra”

Cali

Murió el teniente coronel del Ejército, Rafael Granados, quien fue baleado por sicarios en Popayán, Cauca

“Nuestro personal de policia judicial hizo el procedimiento correspondiente, logrando así la desactivación de este vehículo. Agradecemos inmensamente la colaboración de nuestra comunidad y comerciantes quienes, con su llamada oportuna, evitaron un resultado fatal en este caso”, mencionó el oficial.

Mas de Nación

Buscan a vándalos por desmanes en el estadio de Medellín.

Fico Gutiérrez revela nuevos videos de los desmanes en la final DIM vs. Nacional y un cartel de los vándalos: “Querían ser famosos”

Esta es la primera imagen que se revela de la mujer desde su llegada a Inglaterra.

Revelador detalle de lo que hizo en Argentina Zulma Guzmán, mujer señalada de la muerte con talio de dos niñas: “Había indicios”

La camioneta fue estacionada en una calle del barrio Bolívar, junto al Parque Mosquera.

Frustran atentado con carro bomba en Popayán cerca de la estación de Policía; desactivaron cilindros explosivos

La juez Vivian Polanía

Caso Vivian Polanía, jueza hallada muerta en Cúcuta, podría tomar otro rumbo; amigo de ella habló y su testimonio es clave

Foto de una militar en el marco de la conmemoración del 20 de julio de 2025, en Bogotá

Consejo de Estado confirma vigencia de la mesada 14 en el régimen especial de la Fuerza Pública: los detalles

El coronel en retiro Publio Hernán Mejía ante la JEP.

JEP condenó a 20 años de prisión al coronel (r) Publio Hernán Mejía por casos de falsos positivos en Valledupar

Alias Wilser del ELN.

Este es alias Wilser, el sanguinario cabecilla del ELN que ordenó ataque en unidad militar en Aguachica: 7 soldados muertos

Mónica Jaramillo y su hijo Jaime Esteban Moreno.

Habló mamá de Jaime Esteban Moreno: entre lágrimas, recordó lo ocurrido; “El corazón está partido, el alma no es igual”

José Eduardo Chala es el taxista que arrolló a 11 personas, entre ellos varios menores de edad.

Fiscalía imputó nuevos cargos a taxista que, en estado de embriaguez, arrolló a 11 personas en Bogotá

Varios departamentos del centro del país se verán afectados por el fenómeno climático

Así estará el clima en las principales ciudades de Colombia este viernes 19 de diciembre. Ideam pronostica lluvias intensas

Noticias Destacadas