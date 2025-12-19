Frustran atentado con carro bomba en Popayán cerca de la estación de Policía; desactivaron cilindros explosivos

En la mañana de este viernes, 19 de diciembre, se dio alerta a las autoridades sobre la presencia de una camioneta blanca cargada con artefactos explosivos en la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca.

Este vehículo, de marca Toyota y modelo Land Cruiser Prado, fue estacionado en una calle del barrio Bolívar, junto al Parque Mosquera, en inmediaciones de varias residencias y a unos cuantos metros de la estación sur de la Policía Metropolitana de Popayán.

Petro dice que el asesinato de seis soldados en base militar en Aguachica “sucede por falta de sistemas antidrones” y anuncia compra

De inmediato, unidades del cuerpo antiexplosivos junto a la Policía acordonaron la zona y verificaron la camioneta que —confirmaron— estaba cargada con cinco cilindros explosivos.

Juan Carlos Muñoz Bravo, alcalde de Popayán, informó en su cuenta personal de X que esta acción terrorista que se pretendía cometer fue frustrada gracias a las labores de las autoridades.“Gracias a la pericia, rapidez y profesionalismo de nuestra Fuerza Pública, fueron ubicados y desactivados cilindros con material explosivo en el barrio Bolívar, que representaban una afectación de hasta 500 metros a la redonda. Estos artefactos contenían baterías, cables y metralla. La situación fue controlada oportunamente, sin afectar a la ciudadanía”, detalló el mandatario.El alcalde rechazó este hecho que por fortuna no dejó víctimas que lamentar e hizo un llamado urgente al Gobierno nacional, en especial al Ministerio de Defensa. Precisamente Pedro Sánchez, jefe de esta cartera, había realizado un consejo extraordinario de seguridad en Popayán el jueves, 18 de diciembre.“Rechazamos de manera contundente estos hechos demenciales y hacemos un llamado al Gobierno nacional y al Ministerio de Defensa para fortalecer el respaldo operativo y preventivo que permita seguir protegiendo la vida y la tranquilidad de Popayán”, puntualizó Muñoz Bravo.

El coronel Jeyson Haird López Puerto, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Popayán, agradeció a la ciudadanía y a los comerciantes del sector por la información oportuna suministrada.

“Nuestro personal de policia judicial hizo el procedimiento correspondiente, logrando así la desactivación de este vehículo. Agradecemos inmensamente la colaboración de nuestra comunidad y comerciantes quienes, con su llamada oportuna, evitaron un resultado fatal en este caso”, mencionó el oficial.