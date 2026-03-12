Cinco planes para hacer en Popayán en Semana Santa, destino de arquitectura colonial y riqueza histórica

Se acerca la Semana Santa y los colombianos evalúan posibilidades de destinos para salir a tomar unos días de descanso, y Popayán se perfila como uno de los lugares para visitar dada su importancia en el tema religioso, que se complementa con diversidad de atractivos arquitectónicos y culturales.

A esta ciudad se le conoce como ‘la ciudad blanca’ por el color de las casas que adornan su estilo colonial. El portal oficial de turismo Colombia Travel indica que el turismo religioso es inseparable de la historia de la capital del Cauca y por ello la Semana Santa es un momento propicio para visitarla y conocer de sus tradicionales celebraciones, reconocidas por la Unesco como parte de los Patrimonios Inmateriales de la Humanidad.

Sus procesiones son únicas y en ellas las familias payanesas desfilan antiguas imágenes religiosas, cargadas en plataformas de madera llevadas a hombro por los “cargueros”, una función que se hereda de generación a generación. Además de las actividades religiosas, en Popayán hay diversidad de planes para hacer o sitios para conocer. Estos son algunos de ellos.

Centro histórico de Popayán. Foto: Francisco Calderón

Centro histórico

Caminar por el centro histórico es uno de los imperdibles en esta ciudad, pues en su recorrido se aprecia la historia de la arquitectura de los siglos XVII, XVIII y XIX, con un ambiente tranquilo que llama a disfrutar de sus encantos.

Morro de Tulcán

Sobre el altiplano arquitectónico y religioso de Popayán se levanta imponente el monumento precolombino más significativo de los indios pubenenses, conocido como El Morro de Tulcán. Información de la Alcaldía Municipal indica que es el principal sitio arqueológico de la ciudad.

Puente del Humilladero

Es una construcción de mampostería levantada en 1873 por fray Serafín Barbetti. Con 12 arcos y cruzado por el río Molino, una de las principales fuentes hídricas de la ciudad, encierra un acervo histórico único, no solo para la capital caucana, sino para el país. Su nombre se deriva del esfuerzo que debían hacer los pobladores al subir la pendiente con pesadas cargas hasta la plaza mayor de Popayán.

Popayán es una ciudad que se caracteriza por su estilo colonial. Foto: Getty Images

Torreo del Reloj

Este es uno de los símbolos de la ciudad y se le denomina la “Nariz de Popayán”. Está situada en la calle más céntrica de la ciudad, al frente la plaza de Caldas, principal plaza de Popayán. A su lado se encuentra la catedral. La torre fue construida entre 1673 y 1682 bajo la dirección del obispo Cristóbal Bernaldo de Quiroz.

Plaza de Caldas

Es uno de los sitios más antiguos y tradicionales de la ciudad. Esta plaza fue creada en 1537 y a su alrededor fueron construidas las casas de los fundadores y las dependencias de los poderes religioso y gubernamental. Inicialmente, fue utilizada como plaza de mercado.