Tres destinos colombianos para visitar en Semana Santa; son tradicionales y de profunda convicción religiosa

La Semana Santa es para muchos una época de descanso; para otros, días de reflexión, y también hay quienes quieren conocer y experimentar las tradiciones que se mantienen en muchas partes de Colombia.

En el país hay varios lugares que, además de tener toda una oferta para los turistas, se caracterizan por celebrar la Semana Mayor con detalle y una completa programación que llama la atención de propios y extraños. Estos son algunos de ellos.

Santuario de Las Lajas

En Ipiales, Nariño, se encuentra el Santuario Nuestra Señora del Rosario de las Lajas, una de las iglesias más imponentes y hermosas del territorio nacional. Información del portal oficial de turismo Colombia Travel indica que esta es una construcción con arquitectura de estilo neogótico, la cual se fusiona con el verde de la naturaleza y la inmensidad de las montañas.

Santuario de Nuestra Señora de Las Lajas en Ipiales, Nariño. Foto: Getty Images

Está construida sobre el cañón del río Guáitara, donde sobresale una estructura de una altura máxima de 100 metros. En Semana Santa, este lugar adquiere un significado especial, ya que es uno de los sitios de peregrinación religiosa más importantes de Colombia y la región.

Miles de fieles llegan hasta este santuario para participar en celebraciones litúrgicas, orar y expresar su fe. Un viaje a este lugar también permite caminar por sus alrededores y conocer la zona.

Mompox, un pueblo de cultura religiosa

Mompox, en el departamento de Bolívar, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y es uno de los destinos colombianos con mayor tradición religiosa. Allí se celebran las procesiones desde 1564 y mantienen muchas de las costumbres de la época.

Desde el Jueves Santo comienzan los actos conmemorativos y la ciudad se convierte en uno de los destinos del turismo religioso más importantes del país. Quien llega hasta este destino para pasar los días santos también tiene la posibilidad de disfrutar diversos encantos.

Mompox es un destino tradicional para visitar en Semana Santa. Foto: Getty Images/iStockphoto

Es un lugar que se identifica por su arquitectura colonial, formada por una sucesión de viviendas, torres, templos y capillas enmarcadas por el río Magdalena.

Otro de los atributos momposinos, según el portal Red de Pueblos Patrimonio de Colombia, es la elaboración de joyas en oro y plata a través del arte de la filigrana. Esta joyería tradicional tiene raíces coloniales y autóctonas que conservan técnicas y formas ornamentales europeas.

Procesiones de Popayán

La capital del Cauca es uno de los destinos típicos para visitar en la Semana Santa, pues allí tiene lugar una de las celebraciones más tradicionales.

Las procesiones que se realizan de martes a sábado constituyen cada año una de las fiestas religiosas más importantes no solo de esta ciudad, sino del país.

Las procesiones de la Semana Santa es la actividad donde se muestra en todo su esplendor la fe de las comunidades payanesas. Foto: Raquel Ramírez

En los recorridos de casi dos kilómetros, las personas llevan a cuestas las diferentes estatuas que representan personajes de la Biblia. Detrás de estos, los feligreses oran y caminan con cirios encendidos durante todo el recorrido.

Por sus tradiciones y cultura, la Unesco incluyó las procesiones de Semana Santa en Popayán en su lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2009.