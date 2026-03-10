Los caleños cuentan con una diversidad de planes en la ciudad para disfrutar en familia o con amigos. Para Semana Santa, hay varias opciones de entretenimiento durante los días de descanso, además de eventos religiosos para quienes celebran los momentos especiales de la Semana Mayor.

Así las cosas, hay varias iglesias tradicionales que llaman la atención tanto de los ciudadanos como de los turistas.

Cali ofrece un recorrido tradicional por el centro de la ciudad, donde se encuentran las iglesias más emblemáticas para reflexionar en la Cuaresma. Estas son las siete que puede visitar si se encuentra en la capital vallecaucana durante la Semana Santa, que va desde el 29 de marzo hasta el 5 de abril.

Iglesia La Ermita

Esta se encuentra en la carrera 1 # 0, en el barrio San Pedro, frente a la avenida Bulevar del Río. Esta iglesia es un ícono gótico de Cali. Tras un fuerte sismo en 1925 fue reconstruida y ahora destaca por su fachada blanca, sus impresionantes vitrales y un altar de mármol, además de la imagen del Señor de la Caña, que sobrevivió al sismo.

Iglesia La Ermita. Foto: Tomada de Hoteles Spiwak

Iglesia de San Antonio

Ubicada en lo alto de una colina donde se aprecia la ciudad desde las alturas, es una de las reliquias tradicionales y religiosas más antiguas de Cali, pues fue fundada en 1747. Se encuentra en el barrio que lleva el mismo nombre, en la carrera 10 con calle 1, y combina con el sector por su arquitectura sencilla y colonial.

Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol Foto: Tomada de Hoteles Spiwak

Iglesia La Merced

En pleno centro histórico, en la calle 3 # 6 - 62, se halla el lugar donde se celebró la primera misa de fundación de Cali, en 1536. Es un punto que atrae cientos de visitas, pues cuenta con un convento y museos arqueológicos y de arte religioso.

Catedral Metropolitana de San Pedro Apóstol

Esta es la sede principal de la Arquidiócesis de Cali y, además, es un Monumento Nacional. El interior es majestuoso, con imponentes vitrales, imágenes de santos y obras religiosas de alto valor.

Las personas pueden visitar la Catedral en la calle 11 # 5 - 39. Allí será el punto de las grandes celebraciones litúrgicas de Semana Santa, por lo que se aconseja a los católicos revisar la programación para asistir a las ceremonias.

Complejo Arqueológico Religioso La Merced Foto: Tomada de Hoteles Spiwak

Iglesia de San Francisco

En la carrera 6 con calle 9 está este edificio, que destaca por su Torre Mudéjar, una joya arquitectónica que refleja la influencia árabe en la región.

Iglesia de Santa Rosa de Lima

La estructura conserva su diseño de los años 40, por lo que hace parte de las iglesias tradicionales del ‘Cali viejo’. Esta se encuentra en la carrera 10 # 10 - 5, en el barrio Santa Rosa.

Santuario Nuestra Señora de Fátima

Esta es una de las instituciones religiosas más modernas de la ciudad. Destaca por su ambiente de paz y un diseño elegante. Es ideal para las personas que buscan un lugar más silencioso y alejado del movimiento del centro de Cali, pues se ubica en la avenida 10 Norte, en el barrio Santa Mónica.