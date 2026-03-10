Iglesias en Cali

Siete iglesias emblemáticas de Cali para recorrer en Semana Santa, que destacan por su historia, arquitectura y tradición religiosa

Las iglesias llaman la atención por su historia y sus espacios diversos, que incluyen tradición y modernidad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
10 de marzo de 2026, 5:45 p. m.
Hay varias iglesias donde se podrá participar en las celebraciones previas y durante la Semana Santa
Hay varias iglesias donde se podrá participar en las celebraciones previas y durante la Semana Santa Foto: Getty Images

Los caleños cuentan con una diversidad de planes en la ciudad para disfrutar en familia o con amigos. Para Semana Santa, hay varias opciones de entretenimiento durante los días de descanso, además de eventos religiosos para quienes celebran los momentos especiales de la Semana Mayor.

Así las cosas, hay varias iglesias tradicionales que llaman la atención tanto de los ciudadanos como de los turistas.

Estos son los mejores miradores de Cali para disfrutar vistas panorámicas de la ciudad, caminatas al aire libre y paisajes únicos

Cali ofrece un recorrido tradicional por el centro de la ciudad, donde se encuentran las iglesias más emblemáticas para reflexionar en la Cuaresma. Estas son las siete que puede visitar si se encuentra en la capital vallecaucana durante la Semana Santa, que va desde el 29 de marzo hasta el 5 de abril.

Iglesia La Ermita

Esta se encuentra en la carrera 1 # 0, en el barrio San Pedro, frente a la avenida Bulevar del Río. Esta iglesia es un ícono gótico de Cali. Tras un fuerte sismo en 1925 fue reconstruida y ahora destaca por su fachada blanca, sus impresionantes vitrales y un altar de mármol, además de la imagen del Señor de la Caña, que sobrevivió al sismo.

Cali

¿Cuáles son los horarios de ingreso al Cerro de las Tres Cruces, en Cali, durante Semana Santa 2026?

Cali

Atentado con explosivos en Patía, Cauca, deja cuatro militares heridos

Cali

Conozca los cursos gratuitos TIC 2026 que está ofreciendo la Alcaldía de Cali: así puede aplicar

Salud

Nuevo reto viral promueve el consumo excesivo de acetaminofén. Autoridades alertan

Cali

Estos son los mejores miradores de Cali para disfrutar vistas panorámicas de la ciudad, caminatas al aire libre y paisajes únicos

Cali

Fuerte temblor en Colombia sacude el Valle del Cauca y otras regiones del país este lunes, 9 de marzo

Cali

“Fue una sorpresa”: Aida Quilcué revela en SEMANA cómo se enteró de que sería fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda

Turismo

¿Qué hacer en Semana Santa cerca de Cali? Cinco planes imperdibles para disfrutar en estas fechas

Cali

Nuevo humedal en el sur de Cali: plan gratuito, lleno de naturaleza y tranquilidad para sus visitantes

Cali

Así está quedando la Cámara de Representantes en el Valle: hay un ‘foto finish’ de película entre dos candidatos por el último lugar

Iglesia La Ermita
Iglesia La Ermita. Foto: Tomada de Hoteles Spiwak

Iglesia de San Antonio

Ubicada en lo alto de una colina donde se aprecia la ciudad desde las alturas, es una de las reliquias tradicionales y religiosas más antiguas de Cali, pues fue fundada en 1747. Se encuentra en el barrio que lleva el mismo nombre, en la carrera 10 con calle 1, y combina con el sector por su arquitectura sencilla y colonial.

x
Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol Foto: Tomada de Hoteles Spiwak

Iglesia La Merced

En pleno centro histórico, en la calle 3 # 6 - 62, se halla el lugar donde se celebró la primera misa de fundación de Cali, en 1536. Es un punto que atrae cientos de visitas, pues cuenta con un convento y museos arqueológicos y de arte religioso.

Catedral Metropolitana de San Pedro Apóstol

Esta es la sede principal de la Arquidiócesis de Cali y, además, es un Monumento Nacional. El interior es majestuoso, con imponentes vitrales, imágenes de santos y obras religiosas de alto valor.

Las personas pueden visitar la Catedral en la calle 11 # 5 - 39. Allí será el punto de las grandes celebraciones litúrgicas de Semana Santa, por lo que se aconseja a los católicos revisar la programación para asistir a las ceremonias.

x
Complejo Arqueológico Religioso La Merced Foto: Tomada de Hoteles Spiwak

Iglesia de San Francisco

En la carrera 6 con calle 9 está este edificio, que destaca por su Torre Mudéjar, una joya arquitectónica que refleja la influencia árabe en la región.

Iglesia de Santa Rosa de Lima

La estructura conserva su diseño de los años 40, por lo que hace parte de las iglesias tradicionales del ‘Cali viejo’. Esta se encuentra en la carrera 10 # 10 - 5, en el barrio Santa Rosa.

Santuario Nuestra Señora de Fátima

Esta es una de las instituciones religiosas más modernas de la ciudad. Destaca por su ambiente de paz y un diseño elegante. Es ideal para las personas que buscan un lugar más silencioso y alejado del movimiento del centro de Cali, pues se ubica en la avenida 10 Norte, en el barrio Santa Mónica.