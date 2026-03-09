Estos son los mejores miradores de Cali para disfrutar vistas panorámicas de la ciudad, caminatas al aire libre y paisajes únicos

Cerca de la Semana Santa, cuando miles de personas aprovechan para viajar, son varios los lugares que ofrecen un escape de la rutina y un pequeño descanso antes de regresar a las actividades unos días después. Cali ofrece la combinación entre ciudad, ruralidad, fiesta y gastronomía que buscan muchos viajeros.

A una hora de Cali, el destino ideal para descansar y dejarse encantar por los pequeños detalles

Entre sus atractivos para los visitantes, e incluso para los caleños que buscan un plan diferente dentro de su ciudad, están los miradores para disfrutar de una caminata relajada y de las vistas más hermosas de la capital vallecaucana.

Así las cosas, estos son los mejores miradores de Cali, donde las personas podrán apreciar su extensión y visitar monumentos históricos, así como ecoparques que han sido renovados y una variedad de opciones gastronómicas.

Cristo Rey statue, overlooking city of Cali, Colombia from a hill Foto: Getty Images

Cristo Rey es considerado uno de los mejores puntos para ver la ciudad desde lo alto, de acuerdo con recomendaciones de usuarios en páginas de viajes. Hace poco, este lugar fue renovado como el Ecoparque Cristo Rey, donde hay senderos, un auditorio y un mirador de 360 grados que permite observar la zona urbana y rural que rodea Cali.

En este lugar, los recorridos guiados inician a las 9 de la mañana y finalizan a las 3 de la tarde. Aunque la entrada es gratuita, se aconseja revisar la página de la Alcaldía de Cali antes de visitar el mirador, en caso de que haya un evento que requiera inscripción previa.

El mirador de Sebastián Belalcázar es típico en la ciudad. Foto: Alcaldía de Cali

Otro punto emblemático de la ciudad es Sebastián de Belalcázar, en el barrio Arboledas. Tiene una estatua del fundador de Cali y es un punto bastante concurrido para tomar fotos, disfrutar de la brisa caleña y comprar artesanías.

El tercer mirador icónico es el Cerro de las Tres Cruces, ideal para quienes están en busca de un plan más deportivo, pues consta de una caminata de intensidad media-alta con alrededor de 4,2 kilómetros de ida y vuelta, por lo que tarda entre 30 y 45 minutos. En fechas como Semana Santa, el ascenso suele iniciar a las 6:00 a. m. y finalizar a 1:00 p. m.

El Cerro de las Tres Cruces cuenta con una intensa caminata, perfecta para hacer deporte. Foto: Tomada de redes sociales

En el casco urbano, las personas también pueden visitar el mirador del barrio San Antonio, recorrer su capilla y disfrutar del atardecer y de la arquitectura colonial mientras aprecian la ciudad, sus edificios y las luces al caer la noche.

La Torre de Cali ofrece una vista desde lo más alto del centro de la ciudad. En el piso 42, las personas pueden disfrutar de una de las vistas nocturnas más impresionantes.