Turismo

A una hora de Cali, el destino ideal para descansar y dejarse encantar por los pequeños detalles

Este municipio destaca por su riqueza natural.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
27 de febrero de 2026, 5:48 p. m.
Este es uno de los municipios para visitar cerca de Cali, un lugar tranquilo y de descanso.
Este es uno de los municipios para visitar cerca de Cali, un lugar tranquilo y de descanso. Foto: Travel Valle del Cauca/API.

El Valle del Cauca es un destino que combina diversidad de atractivos y tiene una amplia oferta para los viajeros que deciden visitarlo. Es un territorio que ofrece paisajes que van desde el océano Pacífico hasta las montañas andinas, ideales para el ecoturismo y la aventura.

Por ejemplo, el Parque Nacional Natural Farallones de Cali ofrece senderos, ríos y una gran biodiversidad, mientras que destinos como Buenaventura permiten descubrir la riqueza del Pacífico colombiano. A esto se suma su gastronomía, sus festivales y la calidez de su gente que lo convierten en un destino especial para conocer.

Así es el municipio en donde crece una planta que se usaba para atraer el amor; un destino que cautiva en el Valle del Cauca

Este departamento cuenta con 42 municipios y uno de ellos resulta ideal para descansar y disfrutar de las pequeñas cosas está a solo una hora de Cali. Se trata de Yotoco, un destino de gran riqueza natural, tranquilo y con mucha historia.

Yotoco
Yotoco se ubica a 56 kilómetros de Cali. Foto: Gobernación Valle del Cauca/API.

Se caracteriza por ser un destino de clima cálido y fresco con vientos fuertes en las tardes, adornado por viejas y grandes haciendas coloniales, algunas declaradas Monumento Nacional.

Turismo

Turismo en Colombia: estos son los departamentos que tuvieron un importante incremento de visitantes en el último año

Turismo

El pueblo santandereano que tiene nombre de animal, un mágico rincón para hacer senderismo y disfrutar de lindos paisajes

Turismo

El pueblo de Caldas reconocido por su arquitectura y bellos paisajes, un acogedor destino a tres horas de Manizales

Turismo

El pueblo cafetero que enamora con su historia, naturaleza y tradición; un paraíso entre montañas a dos horas de Pereira

Turismo

El destino colombiano de clima cálido donde le rinden homenaje a la arracacha; ideal para disfrutar de aguas termales y un volcán

Turismo

A una hora de Medellín: así es el pueblo donde la cerámica artesanal es Patrimonio de la Nación, un destino cultural imperdible

Turismo

El municipio del suroeste de Antioquia que es reconocido por sus miradores naturales, un destino ideal para el ecoturismo

Mejor Colombia

ANATO 2026: así es el mapa turístico que están construyendo las regiones colombianas

Medellín

Medellín se consolida en el radar global del turismo: historia de resiliencia y pujanza cultural

Cali

Ciudades intermedias se unen para impulsar el turismo como motor de desarrollo

Dentro de sus riquezas naturales se encuentra la Reserva Natural Bosque de Yotoco, que tiene un área de unas 559 hectáreas de bosque, con una amplia oferta de especies forestales y mucha fauna que se esconde en este ecosistema.

A dos horas de Cali: El pueblo del Valle del Cauca reconocido por su geografía montañosa y múltiples atractivos

De acuerdo con información de la Gobernación del Valle, los lugares más apetecidos por quienes aman el ecoturismo son, entre otros, el mirador sobre el Embalse de Calima y el Mirador a la Laguna de Sonso, los cuales son la ventana perfecta para apreciar paisajes inolvidables.

Planes urbanos

Sin embargo, disfrutar de la naturaleza no es lo único para hacer en este destino vallecaucano. Otro plan es caminar por el pueblo y su parque principal, espacios que brindan gran tranquilidad y en los que es posible compartir con sus habitantes y sus costumbres.

Laguna de Sonso
La Laguna de Sonso es uno de los atractivos para visitar si se está de paso por Yotoco. Foto: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC)/API.

Es un destino que se caracteriza por sus permanentes vientos que hacen parte de diario vivir y acompañan cada una de las actividades de sus moradores.

En cuanto a su historia, la Gobernación indica que allí se encuentran las tierras que anteriormente pertenecían a las tribus de Los Gorrones y Los Calimas, dos culturas que destacaron por su orfebrería, convirtiendo a este lugar en un centro de atracción para los “guaqueros” o saqueadores de tumbas indígenas, ya que en ellas se encontraban tesoros de distintos materiales preciosos, entre ellos, el oro.

Estos son precisamente algunos de los aspectos que convierten a Yotoco en un destino histórico y con mucha tradicón.

Más de Turismo

Playa Cinto, Magdalena, una de las más tranquilas de Colombia

Turismo en Colombia: estos son los departamentos que tuvieron un importante incremento de visitantes en el último año

El guacamayo, Santander

El pueblo santandereano que tiene nombre de animal, un mágico rincón para hacer senderismo y disfrutar de lindos paisajes

Parroquia de Pácora, Caldas

El pueblo de Caldas reconocido por su arquitectura y bellos paisajes, un acogedor destino a tres horas de Manizales

Cultivo de café

El pueblo cafetero que enamora con su historia, naturaleza y tradición; un paraíso entre montañas a dos horas de Pereira

Cajamarca, Tolima

El destino colombiano de clima cálido donde le rinden homenaje a la arracacha; ideal para disfrutar de aguas termales y un volcán

Carmen de Viboral

A una hora de Medellín: así es el pueblo donde la cerámica artesanal es Patrimonio de la Nación, un destino cultural imperdible

Iglesia San Rafael, en Betania Antioquia

El municipio del suroeste de Antioquia que es reconocido por sus miradores naturales, un destino ideal para el ecoturismo

Estas son otras alternativas para quienes no quieren visitar Girardot.

El pueblo de Cundinamarca reconocido por su clima cálido y su rica historia, un encantador destino a dos horas de Bogotá

El estudio de capacidad fue realizado por la IATA en junio de 2023 y encontró que el aeropuerto puede manejar 68 operaciones por hora. Actualmente, coordina 74.

Reconocida aerolínea internacional anuncia el fortalecimiento de su operación en Colombia: estos son los detalles

Noticias Destacadas