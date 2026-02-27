A una hora de Cali, el destino ideal para descansar y dejarse encantar por los pequeños detalles

El Valle del Cauca es un destino que combina diversidad de atractivos y tiene una amplia oferta para los viajeros que deciden visitarlo. Es un territorio que ofrece paisajes que van desde el océano Pacífico hasta las montañas andinas, ideales para el ecoturismo y la aventura.

Por ejemplo, el Parque Nacional Natural Farallones de Cali ofrece senderos, ríos y una gran biodiversidad, mientras que destinos como Buenaventura permiten descubrir la riqueza del Pacífico colombiano. A esto se suma su gastronomía, sus festivales y la calidez de su gente que lo convierten en un destino especial para conocer.

Así es el municipio en donde crece una planta que se usaba para atraer el amor; un destino que cautiva en el Valle del Cauca

Este departamento cuenta con 42 municipios y uno de ellos resulta ideal para descansar y disfrutar de las pequeñas cosas está a solo una hora de Cali. Se trata de Yotoco, un destino de gran riqueza natural, tranquilo y con mucha historia.

Yotoco se ubica a 56 kilómetros de Cali. Foto: Gobernación Valle del Cauca/API.

Se caracteriza por ser un destino de clima cálido y fresco con vientos fuertes en las tardes, adornado por viejas y grandes haciendas coloniales, algunas declaradas Monumento Nacional.

Dentro de sus riquezas naturales se encuentra la Reserva Natural Bosque de Yotoco, que tiene un área de unas 559 hectáreas de bosque, con una amplia oferta de especies forestales y mucha fauna que se esconde en este ecosistema.

A dos horas de Cali: El pueblo del Valle del Cauca reconocido por su geografía montañosa y múltiples atractivos

De acuerdo con información de la Gobernación del Valle, los lugares más apetecidos por quienes aman el ecoturismo son, entre otros, el mirador sobre el Embalse de Calima y el Mirador a la Laguna de Sonso, los cuales son la ventana perfecta para apreciar paisajes inolvidables.

Planes urbanos

Sin embargo, disfrutar de la naturaleza no es lo único para hacer en este destino vallecaucano. Otro plan es caminar por el pueblo y su parque principal, espacios que brindan gran tranquilidad y en los que es posible compartir con sus habitantes y sus costumbres.

La Laguna de Sonso es uno de los atractivos para visitar si se está de paso por Yotoco. Foto: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC)/API.

Es un destino que se caracteriza por sus permanentes vientos que hacen parte de diario vivir y acompañan cada una de las actividades de sus moradores.

En cuanto a su historia, la Gobernación indica que allí se encuentran las tierras que anteriormente pertenecían a las tribus de Los Gorrones y Los Calimas, dos culturas que destacaron por su orfebrería, convirtiendo a este lugar en un centro de atracción para los “guaqueros” o saqueadores de tumbas indígenas, ya que en ellas se encontraban tesoros de distintos materiales preciosos, entre ellos, el oro.

Estos son precisamente algunos de los aspectos que convierten a Yotoco en un destino histórico y con mucha tradicón.