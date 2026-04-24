El destino caldense donde los planes giran en torno al agua; un rincón ideal para los amantes de la aventura

Quienes aman la naturaleza y los planes de aventura encuentran en el Eje Cafetero una región ideal para vivir experiencias diferentes e inolvidables en medio de paisajes, fincas cafeteras y una amplia oferta de fuentes hídricas.

El pueblo de Caldas bañado de aguas cristalinas y de gran belleza colonial y cultural

En este contexto, el departamento de Caldas se presenta como una oportunidad para adentrarse en paisajes montañosos y en la cultura cafetera, mientras se disfruta de un ambiente tranquilo. En su territorio se encuentra un municipio ideal para los aventureros: Norcasia.

Norcasia destaca por sus abundantes fuentes hídricas y la posibilidad de vivir momentos únicos en medio de la naturaleza. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal Norcasia Caldas / API

Es un destino turístico destacado por albergar el río La Miel, numerosas cascadas y el imponente embalse Amaní. Este lugar resulta ideal para quienes disfrutan del contacto con el agua, el clima cálido y actividades como el senderismo, además de ofrecer espacios propicios para la aventura, la diversión y la exploración de rincones poco conocidos.

¿Qué planes se pueden hacer?

Información de la Gobernación de Caldas indica que Norcasia se ubica al nororiente del departamento, tiene una temperatura promedio de 27 grados centígrados y está a poco más de 200 kilómetros de Manizales.

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El río La Miel es uno de los mayores atractivos de la región. Se trata de un afluente cuyas aguas se caracterizan por su color verde esmeralda. Este río es una muy buena opción para los aventureros, porque allí es posible practicar actividades como el body rafting y el tubing. En el body rafting, los viajeros descienden por los rápidos utilizando únicamente un chaleco salvavidas, mientras que en el tubing lo hacen sobre un flotador similar a un neumático.

En estos recorridos, los turistas pueden observar especies como el mono aullador, el águila pescadora y el martín pescador, lo que enriquece la experiencia, en la que el contacto con la naturaleza es pleno.

La belleza natural es uno de los grandes atractivos de Norcasia, en Caldas. Foto: Cortesía

La importancia del embalse Amaní

Como ya se mencionó, este embalse es uno de los lugares más importantes de este municipio caldense. Es alimentado por los ríos La Miel, Manso y la quebrada Santa Bárbara. También conocido como la represa Pantágoras, alcanza una altura aproximada de 188 metros sobre el nivel del mar.

Con el paso de los años, este lugar se ha convertido en uno de los principales planes turísticos en Norcasia. Allí, los visitantes pueden realizar recorridos en lancha, practicar avistamiento de aves y disfrutar de vistas panorámicas desde sus miradores, un sitio perfecto para conectar con la naturaleza.

Los datos de la Gobernación indican que en este municipio también se puede disfrutar del río Moro, conocer el templo Nuestra Señora del Carmen y la quebrada Las Pavas. En este último sitio es posible hacer senderismo en busca de pequeñas caídas de agua que forman piscinas naturales, ideales para disfrutar de la naturaleza y relajarse.