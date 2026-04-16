Sabores de Caldas: tres platos típicos que debe probar si está de viaje por esta zona cafetera

Caldas es un territorio que llama la atención de los viajeros. Entre montañas verdes, inmensos cafetales y pueblos llenos de historia, este departamento es un rincón por descubrir en el Eje Cafetero.

Cuatro platos típicos imperdibles si se viaja a Manizales; no pueden faltar en la mesa

Además de admirar su belleza natural, allí los turistas se encuentran con una rica gastronomía, en la que cada plato ofrece una experiencia única y cuenta una historia de tradición, origen y orgullo campesino.

De acuerdo con información de la Gobernación de Caldas, la despensa de este departamento nace en el campo. Aquí se cultivan frutas frescas como el banano, el guineo y la guayaba; se cosecha la caña con la que se produce la panela y se siembra el café que ha llevado el nombre del Eje Cafetero por todo el mundo.

Los lácteos artesanales, la yuca, el maíz y las carnes de crianza local se suman a una oferta que permite la creación de recetas únicas y llenas de sabor. Así las cosas, los turistas pueden deleitarse con preparaciones muy especiales que no se pueden dejar de probar.

Uno de los platos típicos de Caldas es la bandeja paisa. Foto: Getty Images

La fuente oficial indica que algunos de los platos más representativos son: la bandeja paisa, el sancocho de gallina criolla, las arepas de maíz al carbón, los frijoles caldenses y el sancocho trifásico.

Bandeja paisa

En el departamento de Caldas, este plato que se consume en varias partes del país, no puede faltar. Es una preparación que incluye carne molida, chicharrón, arroz, frijoles, aguacate, huevo frito, plátano maduro y arepa. Este alimento tiene un toque muy especial y una explosión de sabores y texturas que resultan imperdibles en un viaje por esta zona del país.

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Sancocho trifásico

Esta sopa, que también se come en otras regiones del país, se prepara a base de tres tipos de carne: res, pollo o gallina y cerdo, así como plátano, papas, yuca y otros ingredientes que lo potencian. Este plato, que contiene tantas proteínas y carbohidratos, es muy consumido en los almuerzos y se suele acompañar con arepa, arroz, aguacate o ensalada.

La cuajada con melao es uno de los postres que se consume en Caldas. Foto: Getty Images

Arepas de maíz al carbón

Este es un alimento tradicional en Caldas que se caracteriza por su elaboración con maíz natural. Estas arepas se asan lentamente sobre brasas de carbón que le dan un toque y sabor único. Generalmente, van rellenas de queso, pero también de otros ingredientes como pollo, carne desmechada o chicharrón. Destacan por su sabor ahumado, textura tostada y por ser un plato artesanal típico en esta región del país.

En este departamento cafetero es muy común rematar un almuerzo o una cena con un toque dulce y por eso allí la oferta de postres no falta. En la lista se incluyen los dulces de panela, la cuajada con melao, las brevas con arequipe o la parva que acompaña el café. La parva son productos como pandequeso, buñuelos, almojábanas, galletas o pasteles, entre otros.