Turismo

Cuatro delicias gastronómicas que debe probar si está de viaje por el Eje Cafetero; una explosión de sabores

Estas preparaciones son para no perdérselas.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
27 de enero de 2026, 9:38 p. m.
La bandeja paisa es uno de los platos para probar si se está de viaje por el Eje Cafetero.
La bandeja paisa es uno de los platos para probar si se está de viaje por el Eje Cafetero. Foto: Getty Images/iStockphoto

El Eje Cafetero es uno de los destinos más llamativos para los viajeros, quienes encuentran en estas tierras una diversidad de planes para hacer y lugares imperdibles para conocer.

Pueblos que destacan por su arquitectura tradicional antioqueña, bellos paisajes en los que es posible disfrutar de todo tipo de actividades al aire libre y extensos cultivos cafeteros hacen parte de la gran oferta que tiene esta zona del país para quienes deciden conocer y disfrutar de su belleza.

Ni Salento ni Filandia. Tres encantadores pueblos para vivir una experiencia única en el Eje Cafetero

Adicionalmente, pasear por estas tierras permite degustar diversidad de platos. Estas son cuatro de las delicias gastronómicas que un viajero no debería dejar de degustar si se encuentra por allí.

Bandeja paisa

La bandeja paisa es una de las preparaciones más tradicionales en esta zona del país. Si bien es un plato que se relaciona especialmente con el departamento de Antioquia, lo cierto es que es uno de los más destacados en la gastronomía de esta zona.

Turismo

Los encantos de los municipios más grande y más pequeño del Valle del Cauca; destinos que destacan por su belleza natural

Turismo

El pueblo del occidente antioqueño que cuenta con uno de los ecosistemas más diversos del país, un destino ideal para descansar

Turismo

A solo cinco horas de Cúcuta: este es uno de los pueblos más antiguos de Colombia, famoso por su arquitectura y bellos paisajes

Turismo

Así es la nueva ruta turística que invita a descubrir el Valle del Cauca, ideal para viajeros amantes de la naturaleza

Turismo

Ni Salento ni Filandia. Tres encantadores pueblos para vivir una experiencia única en el Eje Cafetero

Turismo

Tres paraísos naturales imperdibles para visitar en el Meta; son ideales para quienes disfrutan la aventura

Turismo

Turista australiano que se enamoró de la comida colombiana se enfocó en ilustrarla: es viral en redes

Turismo

Estos son los encantos del único municipio boyacense que limita con Venezuela, destino de gran riqueza natural

Turismo

Así es la ‘tierra dulce de Santander’, un destino de cascadas y ríos cristalinos, ideal para el ecoturismo

Turismo

La cascada santandereana que todo turista debería conocer: un bello lugar para hacer senderismo y disfrutar de la naturaleza

Bandeja paisa
La bandeja paisa es muy tradicional en el Eje Cafetero. Foto: Getty Images

Es normal que esta preparación se disfrute en cualquier momento del día; incluso hay quienes lo consumen en la mañana, pero lo normal es que sea al mediodía o en la noche. Incluye ingredientes como arroz, frijoles, arepas, carne molida, chicharrón, aguacate, huevo frito y plátano maduro o verde frito.

El pueblo del Eje Cafetero conocido como la ‘perla’, un encantador destino reconocido por su arquitectura y bellos paisajes

Trucha

Este alimento es muy apetecido en el Eje, especialmente en el departamento del Quindío. Allí la trucha arcoíris es uno de los platos más apreciados y es normal degustarla preparada a la plancha o al ajillo. Se encuentra con frecuencia en destinos como Salento y en áreas rurales, donde se sirve sobre una base de patacón crujiente. Esta combinación resalta el sabor del pescado y se ha convertido en una opción imperdible no solo para los habitantes, sino para quienes están de paso por estas tierras.

trucha a la parrilla
En el Eje Cafetero, la trucha se consume en diferentes preparaciones, una de ellas, a la plancha. Foto: Getty Images

Mondongo

Para los amantes de las sopas está el mondongo, una de las preparaciones más tradicionales. Si bien su elaboración puede variar según la zona, generalmente incluye callos de res, carne de cerdo, papa, zanahoria y arvejas, todo cocinado en un caldo espeso y lleno de sabor. Normalmente, se sirve acompañado de arepa, aguacate y ají, siendo un plato muy representativo de la cocina local.

Calentao paisa

Esta es una de las preparaciones típicas, que no puede faltar en las opciones de comida si se está de viaje por esta zona. Es muy frecuente que se consuma en el desayuno, mezclando arroz con lentejas o frijoles, que se calientan y se mezclan con guiso y se acompañan con arepa. Se elabora con producto que ha quedado del día anterior y, según los entendidos, sabe mejor cuando se consume fresco.

Más de Turismo

Bandeja paisa

Cuatro delicias gastronómicas que debe probar si está de viaje por el Eje Cafetero; una explosión de sabores

Panorámica Buenaventura Valle del Cauca Mayo 20 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Los encantos de los municipios más grande y más pequeño del Valle del Cauca; destinos que destacan por su belleza natural

Imagen de referencia del municipio de Frontino, Antioquia.

El pueblo del occidente antioqueño que cuenta con uno de los ecosistemas más diversos del país, un destino ideal para descansar

La Playa de Belén, Norte de Santander

A solo cinco horas de Cúcuta: este es uno de los pueblos más antiguos de Colombia, famoso por su arquitectura y bellos paisajes

Turistas en Colombia

Así es la nueva ruta turística que invita a descubrir el Valle del Cauca, ideal para viajeros amantes de la naturaleza

Municipio de Pijao, en el departamento de Quindío.

Ni Salento ni Filandia. Tres encantadores pueblos para vivir una experiencia única en el Eje Cafetero

Caño Cristales

Tres paraísos naturales imperdibles para visitar en el Meta; son ideales para quienes disfrutan la aventura

Turistas en Colombia

Turista australiano que se enamoró de la comida colombiana se enfocó en ilustrarla: es viral en redes

Cubará

Estos son los encantos del único municipio boyacense que limita con Venezuela, destino de gran riqueza natural

Mogotes, Santander

Así es la ‘tierra dulce de Santander’, un destino de cascadas y ríos cristalinos, ideal para el ecoturismo

Noticias Destacadas