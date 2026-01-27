El Eje Cafetero es uno de los destinos más llamativos para los viajeros, quienes encuentran en estas tierras una diversidad de planes para hacer y lugares imperdibles para conocer.

Pueblos que destacan por su arquitectura tradicional antioqueña, bellos paisajes en los que es posible disfrutar de todo tipo de actividades al aire libre y extensos cultivos cafeteros hacen parte de la gran oferta que tiene esta zona del país para quienes deciden conocer y disfrutar de su belleza.

Ni Salento ni Filandia. Tres encantadores pueblos para vivir una experiencia única en el Eje Cafetero

Adicionalmente, pasear por estas tierras permite degustar diversidad de platos. Estas son cuatro de las delicias gastronómicas que un viajero no debería dejar de degustar si se encuentra por allí.

Bandeja paisa

La bandeja paisa es una de las preparaciones más tradicionales en esta zona del país. Si bien es un plato que se relaciona especialmente con el departamento de Antioquia, lo cierto es que es uno de los más destacados en la gastronomía de esta zona.

La bandeja paisa es muy tradicional en el Eje Cafetero. Foto: Getty Images

Es normal que esta preparación se disfrute en cualquier momento del día; incluso hay quienes lo consumen en la mañana, pero lo normal es que sea al mediodía o en la noche. Incluye ingredientes como arroz, frijoles, arepas, carne molida, chicharrón, aguacate, huevo frito y plátano maduro o verde frito.

El pueblo del Eje Cafetero conocido como la ‘perla’, un encantador destino reconocido por su arquitectura y bellos paisajes

Trucha

Este alimento es muy apetecido en el Eje, especialmente en el departamento del Quindío. Allí la trucha arcoíris es uno de los platos más apreciados y es normal degustarla preparada a la plancha o al ajillo. Se encuentra con frecuencia en destinos como Salento y en áreas rurales, donde se sirve sobre una base de patacón crujiente. Esta combinación resalta el sabor del pescado y se ha convertido en una opción imperdible no solo para los habitantes, sino para quienes están de paso por estas tierras.

En el Eje Cafetero, la trucha se consume en diferentes preparaciones, una de ellas, a la plancha. Foto: Getty Images

Mondongo

Para los amantes de las sopas está el mondongo, una de las preparaciones más tradicionales. Si bien su elaboración puede variar según la zona, generalmente incluye callos de res, carne de cerdo, papa, zanahoria y arvejas, todo cocinado en un caldo espeso y lleno de sabor. Normalmente, se sirve acompañado de arepa, aguacate y ají, siendo un plato muy representativo de la cocina local.

Calentao paisa

Esta es una de las preparaciones típicas, que no puede faltar en las opciones de comida si se está de viaje por esta zona. Es muy frecuente que se consuma en el desayuno, mezclando arroz con lentejas o frijoles, que se calientan y se mezclan con guiso y se acompañan con arepa. Se elabora con producto que ha quedado del día anterior y, según los entendidos, sabe mejor cuando se consume fresco.