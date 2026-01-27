Turismo

Ni Salento ni Filandia. Tres encantadores pueblos para vivir una experiencia única en el Eje Cafetero

Estos destinos brindan una gran oferta natural y son ideales para los amantes de la aventura.

27 de enero de 2026, 6:51 p. m.
Este es uno de los municipios que vale la pena conocer en el Eje Cafetero.
Este es uno de los municipios que vale la pena conocer en el Eje Cafetero. Foto: Revista Semana

El Eje Cafetero se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más emblemáticos del país debido a su combinación de lindos paisajes, cultura cafetera y pueblos coloridos, que destacan por su belleza arquitectónica e histórica.

Uno de sus principales atractivos es el Paisaje Cultural Cafetero, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, donde los visitantes pueden recorrer fincas tradicionales, disfrutar de lugares especiales en medio de hermosos espacios naturales y disfrutar de experiencias rurales auténticas.

El pueblo del Eje Cafetero que tiene nombre de departamento y ha sido poco explorado, un acogedor destino con grandes atractivos

Son muchos los destinos para conocer en esta zona del país y, aunque con frecuencia se escucha hablar de pueblos como Salento y Filandia, gracias a sus particulares encantos que llaman mucho la atención de los turistas, lo cierto es que hay otros destinos que complementan esa oferta. En la lista de pueblos que vale la pena visitar para vivir una experiencia diferente y única se encuentran: Marsella, Pijao y Salamina, sin ser los únicos.

Un pueblo que enamora

En el departamento de Risaralda se encuentra Marsella, que hace parte de la iniciativa “Pueblos que enamoran” del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur.

MARSELLA - RISARALDA
Marsella es un colorido pueblo del departamento de Risaralda. Foto: KAREN SALAMANCA

Información del portal Rutas del Paisaje Cultural Cafetero indica que este destino destaca por sus coloridas casas y balcones que enmarcan la plaza de Bolívar, considerada el corazón de este poblado de ambiente tranquilo y gente acogedora.

Allí los visitantes pueden disfrutar de restaurantes, alojamientos y lugares especiales en los que es posible probar el reconocido café local, mientras se aprecia la arquitectura y el ambiente acogedor que hacen de Marsella un lugar inolvidable.

Estos son los encantos del municipio menos poblado del Eje Cafetero, un destino de bellos paisajes y gran riqueza natural

La diversidad de sus paisajes es otro de sus imperdibles y es un escenario perfecto para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza, los planes al aire libre y el avistamiento de especies, entre otras actividades.

Un colorido destino

En la lista de pueblos llamativos en el Eje Cafetero se encuentra Pijao, un pintoresco lugar en donde sus habitantes viven sin prisa. Se caracteriza por su arquitectura conservada, con fachadas pintorescas y ventanas y balcones adornados con flores que reflejan la riqueza de sus tradiciones locales.

Pijao en Quindío
Pijao es reconocido como una ciudad "sin prisa". Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Se le conoce como el ‘jardín turístico de Colombia’, debido a que ofrece lindos paisajes naturales, ideales para el desarrollo de diversas actividades ecológicas diseñadas para que tanto sus habitantes como los turistas disfruten de momentos únicos.

Para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza, uno de los planes es recorrer lugares como el Cerro Tarapacá, el Páramo de Chilí, el Monte Mameyal, el Mirador La Mariela y el valle de las Mariposas a través del sendero Los Gavilanes.

El pueblo del Eje Cafetero conocido como la ‘perla’, un encantador destino reconocido por su arquitectura y bellos paisajes

Gran belleza arquitectónica

Otro de los pueblos que no se puede dejar de visitar en un viaje por el Eje Cafetero es Salamina, ubicado en el departamento de Caldas. Se trata de un destino turístico que combina belleza natural con relevancia cultural y riqueza arquitectónica.

Salamina, Caldas
Salamina es uno de los destinos coloniales de Caldas. Foto: Getty Images

El portal oficial de turismo Colombia Travel indica que este pueblo fue declarado Monumento Nacional en 1982 y hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia, gracias a los encantos y oferta que brinda en materia cultural.

En su oferta incluye la Plaza de Bolívar, un espacio público que está rodeado de edificios coloniales, entre los que destaca la Iglesia de la Inmaculada Concepción, un punto de referencia de este municipio, al que se le conoce como la “ciudad luz de Colombia”.

Además de explorar su arquitectura, los visitantes pueden disfrutar de caminatas por los senderos naturales que rodean el pueblo, visitar el Mirador de Salamina o degustar un delicioso café local.

Noticias Destacadas