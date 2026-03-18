Visitar el Quindío es una buena decisión si se quiere conocer el corazón del Eje Cafetero y disfrutar de paisajes únicos. Es un territorio en el que es posible recorrer fincas tradicionales, aprender sobre el proceso del café y vivir la cultura cafetera en pleno.

Además, el Valle de Cocora, con sus altas palmas de cera, ofrece uno de los paisajes más emblemáticos y lindos no solo de la región sino de Colombia.

Estos son los encantos del ‘municipio padre’ del Quindío, un destino ideal para el turismo de aventura

Este departamento es un buen destino para descansar y disfrutar de la naturaleza con planes variados como parques temáticos, caminatas ecológicas y avistamiento de fauna.

A esto se suma el clima agradable y la hospitalidad de su gente que hacen que el turista se sienta a gusto y como en casa, pues también está la gastronomía que es imperdible, convirtiéndose en un destino ideal para desconectarse y vivir una experiencia auténtica.

Salento es el pueblo más alto del departamento de Quindío. Foto: Getty Images

Este departamento cuenta con 12 municipios. Uno de ellos es Salento, al que no solo se le reconoce por su arquitectura colorida y bien conservada, sino por sus espacios naturales que lo hacen único.

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Salento, el más alto

Se caracteriza por ser el más alto del departamento. Según información del Gobernación, por sus características geográficas este municipio presenta alturas que van desde los 1.300 metros sobre el nivel del mar en la parte baja, hasta los 4.750 metros en sus partes más elevadas. La cabecera municipal se encuentra a 1.895 metros.

De acuerco con los datos oficiales, la diferencia de altura da origen a tres pisos térmicos: medio, frío y páramo y, en general, se presentan pendientes muy variadas que van desde el 10% hasta mayores del 100%.

El Valle del Cocora es uno de los lugares imperdibles para visitar en Salento. Foto: adobestock

Este municipio es uno de los más visitado por los turitas y destaca por tener varios atractivos que vale la pena conocer. Por ejemplo, está el parque principal, enmarcado por casas típicas de vivas tonalidades en las que funcionan la Alcaldía, los despachos municipales, cafés, restaurantes y comercio en general. En sus alrededores se parquean los clásicos yipaos.

En el casco urbano también está la Calle Real, que tiene un gran protagonismo de casas típicas y alegres que le han merecido a Salento estar entre los pueblos más lindos de Colombia. Se le llama así porque allí vivían las personas más ricas e influyentes del pueblo.

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Para los amantes de la naturaleza está el Valle del Cocora, ubicado a 10 kilómetros del pueblo que comprende alturas que van desde los 1.800 metros hasta los 2.400, presentando al mismo tiempo variaciones ambientales de clima medio y frío. La temperatura baja, aún más, cuando por esta ruta se accede al Parque Nacional Natural Los Nevados.

Un plan más es visitar las fincas cafeteras para aprender del proceso de este grano y conocer desde adentro los encantos de la cultura cafetera.