Con solo 41 kilómetros cuadrados, clima cálido y lindos paisajes: este es el municipio más pequeño de Quindío

En el corazón del Eje Cafetero se encuentra el departamento del Quindío, famoso por sus paisajes de montañas verdes, cafetales y pueblos coloridos. En este destino, los viajeros pueden aprender sobre la cultura cafetera colombiana visitando fincas tradicionales.

De igual forma, lugares como el Parque del Café combinan diversión, cultura y naturaleza, mientras que el Valle de Cocora permite admirar la palma de cera, el árbol nacional de Colombia, en un lindo paisaje natural.

El pueblo del Quindío reconocido como uno de los destinos más encantadores para adentrarse en la cultura cafetera

Es una región que destaca por su clima agradable, su riqueza natural y sus tradiciones, convirtiéndose en una buena opción para quienes buscan descanso, aventura y cultura en un mismo lugar.

Tiene 12 municipios y el más pequeño tiene una extensión territorial de solo 41 kilómetros cuadrados; está ubicado a 27 kilómetros de Armenia y destaca por su clima agradable que promedia los 20 grados centígrados. Se trata de Buenavista, que, según información de la Gobernación del Quindío, lleva su nombre debido al mirador Buena Vista que hay en la región y que permite admirar la belleza del departamento.

Buenavista es un destino cafetero. Foto: Tomada: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero

Sitios de interés

Quienes deciden llegar a este destino tienen varias posibilidades de hacer turismo con diversos sitios de interés. Uno de ellos es el Cerro de las Tres Cruces, que está situado en la vereda La Granja. Se caracteriza por una posición clave que permite divisar el panorama. Este punto es objetivo de peregrinaciones religiosas, plataforma de despeje para vuelos en parapente y mirador natural de varias localidades de la zona.

A este se suma el Alto de la Virgen del Carmen, donde se encuentra un parque de recreación y una torre desde donde se aprecia todo el entorno.

El pueblo del Quindío considerado por muchos como un destino de singular belleza, queda a solo 31 kilómetros de Armenia

El Museo El Tolra es un atractivo más, pues cuenta con toda la información histórica del municipio y la Plaza de Bolívar, que está construida por niveles, con zonas verdes, árboles de sombrío y un busto de Simón Bolívar.

También es para apreciar la torre del templo Nuestra Señora del Carmen, de gran valor arquitectónico para el municipio, dado que fue la única estructura de la iglesia que quedó en pie después del terremoto del 25 de enero de 1999.

Visitar fincas cafeteras, uno de los planes para hacer en Buenavista, Quindío. Foto: Getty Images

Una opción más para conocer es el Café San Alberto, un destino sobre las montañas cafeteras que caracterizan a Buenavista. Allí se diseñó la terraza que hace parte de una finca cafetera en la que se siembra y se procesa el grano, el cual es sometido a rigurosos controles de calidad para producir café especial tipo prémium, bien sea empacado o servido en una taza.

En este lugar, la experiencia para el visitante va desde tomar esta bebida y contemplar el panorama, hasta caminar por los cafetales con la guía de expertos que enseñan sobre el proceso y desarrollan un tour que permite involucrar los sentidos. Buenavista es un lugar perfecto para apreciar lindos paisajes y deleitarse con atardeceres que quitan el aliento.