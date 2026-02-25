El pueblo del Quindío reconocido como uno de los destinos más encantadores para adentrarse en la cultura cafetera

El Quindío es uno de los destinos más atractivos de Colombia. Es reconocido sus paisajes, su cultura cafetera y sus pueblos coloridos.

Uno de sus municipios más destacados es Calarcá, ubicado a 6 kilómetros de Armenia.

Está población de cerca de 80.000 habitantes es considerada como uno de los destinos más “fascinantes para adentrarse en la cultura cafetera”, según señala el portal Rutas del Paisaje Cafetero.

Es conocida con los apelativos de ‘cuna de poetas’ y ‘antena cultural del Quindío’ gracias a que es tierra de hombres de letras reconocidos en la región, como Baudilio Montoya, Luis Vidales y Humberto Jaramillo Ángel.

Además, es destacado como un eje de desarrollo del corredor de la cordillera Central, “siendo el punto que conecta a la capital del país con Buenaventura en el Pacífico”, de acuerdo con la Gobernación del Quindío.

“Su ubicación estratégica le permitió consolidarse, desde el siglo XX, como el segundo municipio más importante del departamento”, subraya la entidad.

El pueblo del Eje Cafetero que tiene nombre de departamento y ha sido poco explorado, un acogedor destino con grandes atractivos

Historia

Calarcá fue fundado en 1886 por colonos antioqueños que llegaron al territorio desde Salento en búsqueda de oro, minas y tierras para cultivar. A inicios del siglo XX, en 1905, fue declarado como municipio.

“Los siguientes 20 años llegaron al municipio cientos de colonos, y en busca de tierras se asentaron en la jurisdicción que, desde 1905, se erigió como municipio”, destaca el portal Paisaje Cultural Cafetero.

Visitar plantaciones de café es uno de los planes para hacer en Calarcá, en el Quindío. Foto: Getty Images

Su nombre fue puesto en homenaje a Régulo Calarcá, líder de la tribu de los Pijao, cuya leyenda inspiró a los fundadores del pueblo.

“Las historias sobre tesoros indígenas y sobre la laguna de Maravélez inspiraron en Segundo Henao, fundador de Calarcá, la idea de explorar la entonces espesa y casi inaccesible ‘hoya del Quindío’ con el fin de encontrar la legendaria laguna. Esta expedición resultaría infructuosa, pero sería el motivo que impulsaría al aventurero a establecerse en la zona donde años después y junto a otro grupo de colonos fundaría Calarcá“, indicó la publicación.

Tres pueblos del Eje Cafetero para visitar en este inicio de 2026

Sitios de interés

Uno de los sitios más atractivos del municipio es el jardín botánico.

Este es un lugar de 15 hectáreas, en donde se conservan colecciones de plantas medicinales, cactus, heliconias y jardines, entre muchas, clases de flora regional. Además, tiene insectario, reservas de bosques nativos y una réplica del Túnel de la Línea, de acuerdo con información de la Gobernación.

Otro lugar destacado es la casa de la cultura Lucelly García de Montoya, uno de los centros más importantes de la zona.

En materia cultural, Calarcá es sede varios eventos como el Encuentro Nacional de Escritores, en donde se rinde homenaje a los hombres de letras de la región.