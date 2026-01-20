Tres pueblos del Eje Cafetero para visitar en este inicio de 2026

El Eje Cafetero es uno de los destinos turísticos más encantadores de Colombia. Esta zona integrada por los departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas es reconocida por sus paisajes verdes, su cultura cafetera y su ambiente tranquilo.

A continuación, tres municipios de esta zona del país para visitar en este inicio de año.

Montenegro

Este municipio está ubicado a 20 kilómetros de Armenia y es sede del Parque Nacional del Café, uno de los sitios más visitados por turistas en el país.

Este complejo está ubicado en zona rural de Montenegro, en el kilómetro 6, vía Pueblo Tapao, a solo 20 minutos de Armenia.

Creado en 1995, este parque temático comprende más de 40 atracciones, entre las que se encuentran un teleférico, montañas rusas, arquitectura folclórica paisa, un museo, entre otras.

El portal Paisaje Cultural Cafetero señala que, además del parque, el municipio tiene otros atractivos, como cabañas, parques de diversiones y fincas cafeteras, las cuales ofrecen recorridos para que las personas conozcan el proceso de producción de la bebida nacional.

Adicionalmente, destaca la publicación que los turistas pueden recorrer el centro histórico del municipio, que tiene emblemas de la arquitectura de la región, como la iglesia de San José y el parque central.

“El casco urbano de Montenegro alberga muestras excepcionales de la arquitectura tradicional de la colonización antioqueña. El Edificio Cadavid, ubicado en la plaza de Bolívar, es un ejemplo magnífico del colorido y la belleza de este tipo de construcciones típicas del eje cafetero”, destaca la publicación.

Panorámica de Montenegro, Quindío. Foto: Prensa Alcaldía de Montenegro

Aranzazu

Este municipio se encuentra ubicado a 52 kilómetros de Manizales. Fue fundado en 1853 y tiene varios apelativos. Uno de ellos es la “ciudad levítica”, el cual se debe a la gran cantidad de sacerdotes oriundos del municipio, según señala el portal Rutas del Paisaje Cafetero.

Entre sus principales atractivos se resalta la arquitectura tradicional bien conversada de algunas casas, pese a que la población sufrió tres fuertes incendios en 1945, 1950 y 1968, que destruyeron una gran parte de las edificaciones.

“Las llamas no pudieron borrar toda su historia, y aun en el centro histórico se conservan joyas arquitectónicas de los tradicionales pueblos paisas. Sentarse en el parque Simón Bolívar invita al turista a apreciar ambos mundos: el del tradicional pueblo paisa, y la arquitectura moderna de algunas de sus fachadas construidas luego de los incendios”, destaca el portal Paisaje Cultural Cafetero.

Balboa

Esta población está ubicada una distancia de 52 kilómetros de la ciudad de Pereira y se caracteriza por sus imponentes paisajes y su variedad de especies en fauna y flora, según destaca el Comité de Cafeteros de Risaralda.

Uno de sus principales atractivos es el Alto del Rey, que forma parte del Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Risaralda.

Este lugar se encuentra en la cordillera occidental a más de 1.350 metros sobre el nivel del mar y tiene especies que son objeto de conservación como el barraquero y el perro de monte, según señala la Federación Comunitaria para el Ordenamiento y Manejo de las áreas protegidas de Risaralda (Fecomar).