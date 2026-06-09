Turismo de reuniones: Bogotá avanza en reconocido ranking internacional

Bogotá ingresó oficialmente al top 40 mundial de la industria de reuniones y eventos, alcanzando la posición número 36 entre más de 1.600 ciudades evaluadas en todo el planeta por la International Congress and Convention Association (ICCA).

“Este histórico ascenso de 15 posiciones en el escalafón global es el reflejo del esfuerzo articulado de toda la cadena turística. Bogotá no es solo un destino de paso; hoy se consolida con orgullo como el epicentro estratégico de los más grandes congresos, convenciones y encuentros de talla internacional en la región”, señaló el Instituto de Turismo de la capital del país.

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Crecimiento

Bogotá registró un crecimiento del 47 % en los últimos años en reuniones internacionales, “una dinámica que representa casi el doble del promedio registrado en toda América Latina”.

Es la ciudad #1 de Colombia en la industria de reuniones.

Se posiciona como el cuarto destino más importante de América Latina y el Caribe para el sector de grandes eventos.

Se consolida como uno de los mercados con mayor ritmo de crecimiento en toda la región.

Centro de Bogotá. Foto: Getty Images

“Detrás de este gran reconocimiento internacional hay una Bogotá vibrante que se ha transformado con tenacidad en un hub internacional de innovación, salud, sostenibilidad, negocios y conocimiento. Contar con escenarios de vanguardia mundial como Ágora Bogotá y Corferias, sumados a una robusta infraestructura hotelera, demuestra que la ciudad está preparada para recibir eventos globales”, subrayó el Instituto de Turismo.

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La importante cifra de visitantes que proyecta recibir Bogotá durante 2026

Bogotá busca reafirmarse como un destino cada vez más atractivo para viajeros nacionales e internacionales. De acuerdo con cifras del Observatorio de Turismo, la capital del país proyecta recibir a más de 15 millones de visitantes en 2026, lo que representaría un crecimiento del 4,5 % frente al año pasado.

“Este crecimiento responde a una tendencia positiva que se evidencia desde el inicio del año, impulsada por el aumento de visitantes internacionales, el fortalecimiento de la conectividad aérea y una oferta turística en expansión”, señaló el Instituto Distrital de Turismo.

Durante enero y febrero de 2026, la ciudad recibió cerca de 322.000 visitantes internacionales, un incremento de más del 3 % frente al mismo periodo del año anterior. “Esta cifra refleja el creciente interés de viajeros de todo el mundo por Bogotá, una ciudad que combina cultura, gastronomía, naturaleza y experiencias urbanas”, subrayó la entidad.