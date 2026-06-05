Bogotá se prepara para el ‘Gran Mercado Campesino’, un evento en el que los viajeros pueden descubrir el sabor de campo colombiano

Como parte de la conmemoración del Día Nacional del Campesino, la Plaza de Bolívar de Bogotá será el escenario del ‘Gran Mercado Campesino: ahora es mundial’, una edición especial que invita a los viajeros a descubrir el sabor del campo colombiano en un solo lugar.

El evento se llevará a cabo el 4 y 5 de junio, entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m. Es liderado por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y reunirá a cerca de 200 productores y transformadores de alimentos provenientes de la Bogotá rural y de rincones del país como la Amazonía, el Caribe, el Pacífico, la Orinoquía y la región Andina.

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“Para los turistas que buscan experiencias auténticas, este mercado es la oportunidad perfecta para interactuar directamente con las comunidades rurales, apoyar el comercio justo y deleitarse con la diversidad que hace de Colombia uno de los destinos más biodiversos del mundo”, señaló el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá.

Oferta gastronómica

Quienes visiten la Plaza de Bolívar durante estos dos días podrán disfrutar de una gran oferta para desayunar, almorzar y hacer mercado con productos frescos y de buena calidad.

Joyas de la tierra: Frutas exóticas, hortalizas recién cosechadas, miel pura, tubérculos y derivados lácteos artesanales.

Mercado campesino. Foto: Alcaldía de Cali

Sabores con historia: Alimentos transformados como mermeladas nativas, panadería artesanal, dulces tradicionales y las preparaciones típicas más deliciosas de departamentos como Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila y Meta.

Además de la oferta gastronómica, el evento contará con una agenda artística y cultural. Los asistentes podrán disfrutar de presentaciones musicales en vivo, muestras folclóricas y experiencias de integración recreativa que celebran la identidad colombiana, incluyendo juegos tradicionales como la rana, bolos y actividades inspiradas en la pasión del fútbol.

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Bogotá es reconocida en importante guía de turismo sostenible del mundo

Bogotá fue incluida recientemente en la Good Travel Experience Guide–Américas 2026, una guía global que visibiliza experiencias auténticas con impacto positivo en los territorios.

De acuerdo con el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, este reconocimiento se da en el marco de la alianza estratégica entre esta entidad y Green Destinations, organización internacional acreditada por el Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC), “permitiendo fortalecer la oferta turística sostenible de la ciudad y proyectarla hacia nuevos mercados”.

La Good Travel Guide es una plataforma internacional consolidada que “conecta destinos, operadores y viajeros interesados en experiencias responsables. Su proceso de selección se basa en estándares internacionales de sostenibilidad y en el reconocimiento de buenas prácticas, evaluando aspectos como el impacto social, la gestión ambiental y la autenticidad cultural de las experiencias”.

“La presencia de Bogotá en la Good Travel Guide es un reconocimiento al trabajo que venimos liderando para consolidar un modelo de turismo sostenible, donde las comunidades, la naturaleza y la cultura son protagonistas. Este logro nos permite mostrarle al mundo una ciudad que no solo ofrece experiencias únicas, sino que genera impacto positivo en sus territorios. Seguimos avanzando en posicionar a Bogotá como un destino confiable, auténtico y alineado con las nuevas tendencias del turismo global”, señaló Ángela Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo.