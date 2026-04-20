Avanzan en estrategia para consolidar a Bogotá como destino líder en turismo accesible en la región

El Instituto Distrital de Turismo de Bogotá (IDT) destacó la realización de la primera sesión de la Mesa Distrital de Accesibilidad 2026 para la adopción de lineamientos de turismo accesible para todas las personas en la ciudad.

El encuentro se llevó a cabo en el Centro Felicidad Chapinero y reunió a entidades distritales, actores institucionales y representantes de personas con discapacidad.

“Durante la jornada se aprobó el plan de trabajo anual 2026, que orientará las acciones interinstitucionales para fortalecer la accesibilidad en la oferta turística y el espacio público de la ciudad. Este plan busca avanzar en la implementación de criterios de accesibilidad universal, así como en la generación de información y herramientas que faciliten la inclusión en el sector”, señaló la entidad.

A hora y media de Bogotá, el rincón del oriente que tiene una laguna sagrada y una gran oferta natural

“La accesibilidad no es un complemento, es un principio fundamental para construir una ciudad más incluyente y un turismo de calidad. Desde Bogotá estamos trabajando de manera articulada para que todas las personas puedan disfrutar la ciudad con autonomía, confianza y mejores condiciones, consolidándonos como un destino turístico accesible y sostenible”, afirmó Ángela Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo.

La Iglesia de Lourdes en Bogotá. Foto: Instituto Distrital de Turismo /API.

“Entre los principales avances socializados se destacaron la incorporación de criterios de accesibilidad en el proyecto del Metro de Bogotá, los progresos en la política distrital de espacio público para garantizar su uso y disfrute con accesibilidad universal, y el desarrollo de instrumentos para la construcción de un inventario de infraestructura accesible para la atención de emergencias. También se presentaron lineamientos técnicos relacionados con el arbolado urbano y su impacto en la accesibilidad”, subrayó el IDT.

La hoja de ruta para 2026 contempla la realización de nuevas sesiones en agosto (virtual) y noviembre (presencial), así como la elaboración del informe anual accesible que dará cuenta de los avances en la implementación de estos lineamientos en Bogotá.

Cinco sitios turísticos en Bogotá que no pueden faltar en su itinerario al recorrer la ciudad

La importante cifra de visitantes que proyecta recibir Bogotá durante 2026

Bogotá busca reafirmarse como un destino cada vez más atractivo para viajeros nacionales e internacionales. De acuerdo con cifras del Observatorio de Turismo, la capital del país proyecta recibir a más de 15 millones de visitantes en 2026, lo que representaría un crecimiento del 4,5 % frente al año pasado.

“Este crecimiento responde a una tendencia positiva que se evidencia desde el inicio del año, impulsada por el aumento de visitantes internacionales, el fortalecimiento de la conectividad aérea y una oferta turística en expansión”, señaló el Instituto Distrital de Turismo.

Durante enero y febrero de 2026, la ciudad recibió cerca de322.000 visitantes internacionales,un incremento de más del 3 % frente al mismo periodo del año anterior. “Esta cifra refleja el creciente interés de viajeros de todo el mundo por Bogotá, una ciudad que combina cultura, gastronomía, naturaleza y experiencias urbanas”, subrayó la entidad.