Cinco sitios turísticos en Bogotá que no pueden faltar en su itinerario al recorrer la ciudad

¿Sabía que Bogotá ha sido catalogada como uno de los mejores destinos de América Latina para visitar, según TripAdvisor y nominada a mejor destino urbano líder del mundo por los World TravelAwards? La capital colombiana se destaca por ofrecer una amplia y variada oferta turística en sitios dignos de admirar por su belleza natural o las joyas históricas que albergan.

Algunos de esos lugares que cautivan con su arquitectura, historia y planes para compartir en familia, con amigos, en pareja e, incluso, en solitario, son:

1. Centro Histórico

El centro histórico es el corazón de Bogotá y es conocido por su arquitectura colonial. Recorrer sus calles empedradas significa sumergirse en un viaje al pasado, lleno de datos curiosos y leyendas que dan cuenta de su diversidad cultural.

Entre los sitios imprescindibles para visitar en esta zona están el Chorro de Quevedo, ubicado en el barrio de La Candelaria; la Calle del Embudo, una de las más fotogénicas de Bogotá por su exposición de murales; y la Plaza de Bolívar, considerada como el epicentro político y cultural de la ciudad.

La Candelaria es uno de los lugares más turísticos de Bogotá. | Foto: Getty Images

2. Museo del Oro

Este museo alberga la mayor colección de orfebrería prehispánica de todo el mundo. Está ubicado en el centro de la ciudad, cerca del barrio La Candelaria y según el portal de turismo Travelgrafía, “es uno de los mejores museos de Latinoamérica, comparable con el Museo Nacional de Antropología de Ciudad de México”.

Está abierto de martes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y los domingos, de 10 de la mañana a 4 de la tarde.

3. Cerro Monserrate

Ubicado a 3.152 metros sobre el nivel del mar, este lugar ofrece una vista panorámica inigualable de la ciudad. A su cima se puede llegar a pie, en teleférico o funicular. El recorrido caminando toma entre 1 y 2 horas.

Al llegar a la cima también se puede ver la Basílica del Señor Caído de Monserrate, un importante lugar de peregrinación, así como tiendas de artesanías y restaurantes es posible probar comida típica como el ajiaco, tamal y la fritanga.

4. Manzana Cultural

Este sitio turístico, denominado así por el Banco de la República, es un pequeño barrio dentro de La Candelaria, en el centro de Bogotá, que reúne en un solo lugar tres museos imprescindibles: el Museo Botero, el Museo Casa de Moneda y el Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU).

El Museo Botero es uno de los lugares culturales para visitar en Bogotá. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Estos tres museos, están abiertos de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., y domingos y festivos de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., excepto los martes, cuando permanecen cerrados.

5. Jardín Botánico José Celestino Mutis

Este destino es ideal para los amantes de la naturaleza, ya que alberga una increíble diversidad de flora, tiene senderos ecológicos rodeados de árboles nativos y jardines de plantas medicinales y ornamentales.