Cundinamarca se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos para los viajeros, pues cuenta con una amplia variedad de climas, con una enorme biodiversidad y con un suelo quebrado ideal para realizar un sinnúmero de actividades de aventura y de naturaleza.

Con quince provincias, en este departamento se encuentran 116 municipios que cuentan con una gran riqueza cultural, arquitectónica y paisajística que brinda una amplia oferta para todos los gustos.

El nombre de este pueblo de Cundinamarca significa ‘vasija de barro’, destino ideal para el turismo de aventura

Uno de los puntos a favor es que muchos de sus destinos de interés se encuentran cerca de la capital del país. Uno de esos lugares de los que no se habla mucho, pero que vale la pena explorar y conocer, es Ubaque, un destino ubicado a hora y media de Bogotá en donde la diversidad abunda.

Información de la Gobernación del departamento indica que, antes de la llegada de los españoles, Ubaque fue un importante asentamiento muisca en el que gobernaba el cacique que llevaba este nombre.

Sitios de interés

En su territorio se encuentra una de las cinco lagunas sagradas de los muiscas en la que se realizaban rituales y ceremonias tales como el “Correr la tierra”, constituyéndose así en el principal centro religioso del territorio.

La Laguna Sagrada es uno de los principales atractivos del municipio de Ubaque, en Cundinamarca. Foto: Alcaldía Municipal de Ubaque/API.

Información de la Alcaldía indica que esta laguna constituye el principal atractivo natural, turístico y cultural del municipio, ya que está llena de leyendas y misticidad.

Se dice que este bello lugar fue testigo de la batalla entre el Cacique Ebaque contra el hermano del Zipa Nemequene porque este último llegó al peñón que bordea la Laguna Sagrada para robar los tesoros del Cacique, los cuales fueron arrojados al agua ante la presión de los combatientes.

El pueblo de Cundinamarca que enamora con su clima frío y sus atractivos naturales, ideal para el ecoturismo

Este místico lugar se encuentra a cuatro kilómetros del casco urbano y allí los viajeros pueden realizar senderismo ecológico, avistamiento de especies y contemplación de este espacio que conecta con el pasado.

Ubaque es un destino con una gran biodiversidad. Además de la Laguna, otro de los sitios de interés para los viajeros es el cerro Bochica. La fuente oficial indica que su nombre hace referencia a una famosa deidad de los muiscas.

El Cerro Bochica es uno de los atractivos naturales en Ubaque. Foto: Alcaldía Municipal de Ubaque/API.

Este cerro se constituyó como uno de los lugares de adoración muisca y también de importancia histórico-religiosa para los ubaquenses, ya que se considera, por tradición oral y escrita, que allí apareció el lienzo de Nuestra Señora de Belén, patrona de Ubaque en el siglo XV.

En el casco urbano está el Santuario Nuestra Señora de Belén, una iglesia imponente y muy alta que llama la atención de quienes llegan a este destino. Su frente está pintado de distintos colores y tiene dos torres también muy decoradas. Está ubicada al lado del parque principal, que se caracteriza por ser muy agradable y tener una tarima permanente para los eventos que organiza la administración municipal.

En cuanto a su gastronomía, en Ubaque es imperdible el piquete de cerdo, la mazamorra, el pan de sagú y el cuchuco con espinazo, entre muchas otras delicias auténticas de la región.