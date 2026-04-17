El departamento de Cundinamarca, ubicado en el centro de Colombia. posee múltiples opciones para los turistas.

Su territorio tiene bellas montañas, cascadas, embalses, zona rurales perfectas para desconectarse y diversas de pueblos con rica historia.

Uno de sus municipios es Bojacá, ubicado a 40 kilómetros de Bogotá, y conocido como la cuna del turismo religioso de Cundinamarca.

“Allí se encuentra el Santuario de Nuestra Señora de la Salud, un emblema para la comunidad católica. También se le conoce como la ‘Roma chiquita’ por su ambiente religioso y el comercio alrededor de las manifestaciones católicas”, señala el portal turístico De Tour Cundinamarca.

El pueblo de Cundinamarca de clima templado y gran riqueza natural, un destino ideal para el descanso

Entre su comida local está la gallina criolla, sopas de mondongo, arroz y pasta, la fritanga y la carne llanera.

Atractivos

La iglesia de Nuestra Señora de la Salud es una obra arquitectónica desarrollada en el periodo artístico barroco, cuya construcción inició en 1630. Se encuentra ubicada en la plazoleta principal del pueblo, está construida en piedra, tapia y cubierta de teja. “Sus altares fueron tallados en madera dorada en el siglo XVIII. Se caracteriza por su decoración artística que comprende pinturas al óleo, talla de madera, frescos y principalmente su arquitectura”, destaca el portal turístico de Cundinamarca.

Plaza de mercado es otro sitio imperdible del municipio. Fue construida hace más de 30 años. En su exterior conserva la fachada en paredes de piedra y adobe. En los últimos años parte de su estructura fue reconstruida.

Cuenta con 30 puestos de restaurantes y 35 de dulces. En el segundo pabellón, se encuentran 6 puestos de restaurantes llaneros, 10 expendedoras de bebidas, 30 de reliquias, 24 de dulces, 6 agropecuarios, entre otros.

El pueblo de Cundinamarca, destacado por su clima templado y bellos paisajes, ideal para los amantes de la naturaleza

El camino real Bojacá-El Ocaso también es destacado. Esta es una ruta prehispánica que permitía la comunicación entre regiones diferentes y el intercambio de mercancías. Son caminos construidos en piedra por los muiscas.

Santuario de la Virgen de Bojacá Foto: Facebook - Nuestra Señora de la Salud de Bojacá

El parque principal es otra parada obligada. Es considerado el alma del municipio. “Es un espacio donde la tradición y la cotidianidad se abrazan bajo la sombra de frondosos árboles y la majestuosidad de su arquitectura colonial”, subraya De Tour Cundinamarca.

Y agrega: “Este parque es escenario de encuentros familiares, celebraciones religiosas y festividades populares que mantienen viva la identidad bojaquense. Rodeado de cafés, comercios y la icónica iglesia del Señor de la Salud, se convierte en un punto de bienvenida para quienes llegan en busca de tranquilidad, cultura y encanto rural”.