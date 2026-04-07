El pueblo de Cundinamarca, destacado por su clima templado y bellos paisajes, ideal para los amantes de la naturaleza

El departamento de Cundinamarca es uno de los destinos turísticos más completos del país. Es considerado como ideal para los amantes de la naturaleza y la cultura y para realizar escapadas cerca de Bogotá.

Uno de sus 116 municipios es Une, ubicado a 43 kilómetros de Bogotá, una hora y 30 minutos de viaje en vehículo. Esta población, que tiene la particularidad de tener el nombre más corto entre los municipios del departamento, es conocida por su clima templado y sus hermosos paisajes rurales, ideales para la agricultura y el ecoturismo, de acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca.

Une está localizado exactamente en la cordillera Oriental, con una altitud de aproximadamente 2,400 metros sobre el nivel del mar.

El pueblo de Cundinamarca, muy cerca a Bogotá, que se ha convertido en refugio de bienestar, ideal para escapar de la rutina

Historia

La Gobernación señala que el territorio donde actualmente se ubica el municipio fue habitado en la época prehispánica por los indígenas muiscas. Posteriormente, la población fue fundada el 22 de febrero de 1538 por el encomendadero Diego Romero de Aguilar.

En materia económica, la agricultura es la actividad más destacada, resaltando los cultivos de papa, cebolla, zanahoria, arveja, cilantro, entre otros.

Así es Une, Cundinamarca Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Une Cundinamarca 2025

Sitios de interés

El municipio está rodeado de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua, como ríos y quebradas, que enriquecen su paisaje natural, características que lo convierten en un destino imperdible para el turismo rural y ecológico.

Entre los principales atractivos de Une se destaca la cascada La Chorrera. Según señala la alcaldía del municipio, esta es una caída de agua cristalina, que nace en el páramo de Sumapaz, en el sector conocido como San Salvador.

“Cuenta con dos escalones, el primero con una altura de 20 metros y el segundo, con 87 metros respectivamente. Se llega al lugar después de un recorrido en vehículo 4x4 o motocicleta todoterreno y una caminata de aproximadamente 40 minutos en un terreno fangoso propio del páramo más grande de Colombia”, destaca la entidad.

El municipio cundinamarqués que invita a vivir una noche de teatro en familia este puente festivo de enero

Otro sitio de interés es Calvario. Es un lugar religioso y mirador, ubicado en la parte urbana, barrio Villa Natalia, según explica la Alcaldía Municipal en su sitio web.

La represa de Chocolate es otro atractivo. Este es un cuerpo de agua mágico adornado de exuberante vegetación de diferente

El pueblo de Cundinamarca de clima frío y gran altitud, un acogedor destino a dos horas de Bogotá

Adicionalmente, la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción es reconocida por su gran valor histórico, por lo que se ha convertido en un símbolo del municipio.

En materia cultural, las festividades en honor a la Inmaculada Concepción incluyen procesiones, eventos culturales y ferias artesanales que atraen a numerosos visitantes cada año.