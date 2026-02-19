El pueblo de Cundinamarca de clima frío y gran altitud, un acogedor destino a dos horas de Bogotá

El departamento de Cundinamarca es uno de los destinos más variados y mejor ubicados de Colombia. Su territorio combina naturaleza, historia, cultura y aventura y es ideal para todo tipo de visitantes.

Uno de sus 116 municipios es Tausa, ubicado en la provincia de Ubaté y aproximadamente a 75 kilómetros al norte de Bogotá, lo que representa alrededor de dos horas de viaje en automóvil.

Esta población es conocida por su clima frío y sus paisajes montañosos, ideales para la agricultura y el ecoturismo, según señala la Gobernación de Cundinamarca en su sitio web.

“Situado en la cordillera Oriental, Tausa tiene una altitud de aproximadamente 2.900 metros sobre el nivel del mar. El municipio está rodeado de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua, como ríos y lagunas, que enriquecen su paisaje natural”, agrega la entidad.

A casi dos horas de Bogotá: Estos son los encantos del pueblo de Cundinamarca reconocido por su clima frío y relevancia histórica

Su temperatura oscila entre los 7 y 12 grados y cuenta con un área total de 203 km². “Limita por el norte con San Cayetano, Carmen de Carupa y Sutatausa; por el sur con Nemocón y Cogua; por el oriente con Sutatausa, Cucunubá, Suesca; y por el occidente con Pacho. Se divide en sector urbano constituido por dos centros poblados, Centro Tausa y Tausa Viejo o Roma, y el sector rural conformado por 15 veredas más 3 sectores veredales (Alto de Tausa, Pantano Redondo, Boquerón)“, señala la Diócesis de Zipaquirá, a la que está adscrita la parroquia del municipio.

Historia

La historia de Tausa se remonta a la época prehispánica, cuando el territorio era habitado por los indígenas muiscas. Su nombre, en lengua chibcha, quiere decir tributo, según el diccionario del escritor Joaquín Acosta Ortegón.

Papa - cultivo de papa Foto: Getty Images

En materia económica, la principal actividad es la agricultura, destacándose el cultivo de papa, maíz y hortalizas. La ganadería y la producción de lácteos también son actividades económicas importantes.

Atractivos

Entre sus principales atractivos está el embalse del Neusa, que comparte con los municipios vecinos de Cogua y Zipaquirá. Este cuerpo de agua es un entorno ideal para actividades al aire libre.

A una hora de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca donde se encuentra la ‘laguna encantada’, un destino ideal para el ecoturismo

La iglesia de Santa María Magdalena es otro lugar destacado, el cual se ha convertido en símbolo del municipio.

Un sitio adicional y destacado es el humedal Laguna Verde, ubicado a 50 minutos de la cabecera municipal y a una altura de 3650 m s. n. m. Hace parte del ecosistema de páramo de Guargua-Guerrero.