¿Qué cayó la Lotería de Cundinamarca hoy?: números ganadores de martes 9 de junio

Cada lunes, los amantes de los juegos de azar y las loterías se conectan con la transmisión oficial de la Lotería de Cundinamarca, con el fin de conocer el resultado de un nuevo sorteo.

Las loterías en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Super Astro Luna: los números ganadores del sorteo del 1 de junio de 2026

Es importante tener en cuenta que estos juegos de azar a nivel nacional son regulados por Coljuegos y, para evitar ser víctima de estafas, es crucial adquirirlos a través de los puntos oficiales.

El día martes 9 de junio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador para el premio mayor de 6.000 millones de pesos fue el 2766, de la serie 249.

Resultados del último sorteo de la Lotería de Cundinamarca

Premio mayor de $ 6.000.000.000

Número 2766de la serie 249.

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Cundinamarca

Sorteo del 1 de junio de 2026 : número 2585 de la serie 161.

: número de la serie Sorteo del 19 de mayo de 2026 : número 5376 de la serie 019.

: número de la serie Sorteo del 11 de mayo de 2026: número 2580 de la serie 196.

El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 15 de junio de 2026 a las 11:15 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.

El plan de premios de la Lotería de Cundinamarca es el siguiente