El paraíso de la carne a la leña en Cundinamarca está en Arbeláez; rompe todos los récords

Arbeláez, un municipio que es reconocido por sus paisajes y su tradición campesina, se está convirtiendo en uno de los destinos gastronómicos más llamativos de Cundinamarca gracias a un emprendimiento familiar que ha conquistado a visitantes de diferentes regiones.

¿Cuánto tiempo se gasta de Bogotá al municipio de Arbeláez? Un destino perfecto para una escapada de fin de semana

Lo que comenzó como una iniciativa para salir adelante, terminó transformándose en un verdadero paraíso para los amantes de la buena comida.

En este especial rincón del departamento, una familia decidió apostarle a la cocina tradicional y a los sabores preparados con paciencia. Con el paso de los años, el lugar se convirtió en un punto de encuentro para quienes buscan experiencias auténticas alrededor de la mesa, donde la carne a la leña conquista personas y paladares convirtiéndose en un plato estrella.

En el programa Enlace Trece, espacio en el que se suelen recorrer varios territorios para mostrar iniciativas que impulsan la economía local y fortalecer el turismo, fue destacado este proyecto.

Así se ve un atardecer en Arbeláez, Cundinamarca Foto: Cortesía - Facebook: Alcaldía de Arbeláez

Según lo que se dio a conocer, el negocio nació del esfuerzo familiar y de la necesidad de tener más ingresos sin abandonar las raíces gastronómicas que han acompañado a varias generaciones.

Aunque hay diferentes opciones de comida, son los cortes de carne cocinados lentamente al calor de la leña lo que ha impulsado la fama del negocio familiar.

El olor que sale de la cocina, además del ambiente campestre y la atención que brindan, ha hecho que cada fin de semana lleguen decenas de visitantes atraídos por las recomendaciones de quienes ya conocen el lugar.

La propuesta hace que los productos de la región tengan más visibilidad. Ingredientes frescos, recetas heredadas y métodos de cocción tradicionales hacen parte de una experiencia que busca resaltar la identidad gastronómica de Arbeláez y demostrar que en los municipios pequeños también existen proyectos capaces de competir con grandes destinos culinarios.

Más allá de las ventas y del crecimiento que ha tenido el negocio, la familia asegura que el mayor logro ha sido mantener vivo un legado construido con trabajo duro y constante.

Así el destino de Cundinamarca que es ideal para el descanso; tiene un reconocimiento internacional y está cerca de Bogotá

Hoy en día, ese esfuerzo se refleja en la cantidad de personas que llegan desde distintos puntos del país para probar una carne a la leña que muchos consideran inolvidable.

Con cada plato que se sirve allí, este emprendimiento confirma que Arbeláez tiene mucho más para ofrecer que sus paisajes. Ahora también presume de tener uno de los lugares más llamativos y apetecidos por los amantes de la gastronomía tradicional en Cundinamarca.