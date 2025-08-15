Para la mayoría de habitantes de Bogotá, el departamento de Cundinamarca es considerado uno de sus destinos preferidos para visitar, especialmente durante escapadas de fin de semana, debido a su cercanía y fácil acceso desde la capital colombiana.

Esta región del país cuenta con varios pueblos y lugares turísticos que están a menos de 2 horas en carro desde la ciudad, aunque el tiempo puede variar por diferentes factores como el punto de partida, tráfico, clima, y la cantidad de paradas que se realicen durante el trayecto.

Uno de esos lugares que es conocido por su exuberante vegetación y paisajes montañosos es el municipio de Arbeláez, cuyo viaje en carro saliendo desde la zona donde se encuentra el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá puede tardar aproximadamente 2 horas y 34 minutos o extenderse hasta 3 horas, según Google Maps.

Para llegar a este pueblo, considerado como un destino ideal para los amantes de la naturaleza y el ecoturismo, hay tres opciones: en vehículo particular, moto o transporte público. De esto también depende el tiempo de viaje.

Así se ve un atardecer en Arbeláez, Cundinamarca | Foto: Cortesía - Facebook: Alcaldía de Arbeláez

¿Por qué visitar este destino cundinamarqués?

Entre los paisajes naturales más destacados de este pueblo, es imposible no mencionar el Parque Natural Chicaque, que ofrece un magnífico bosque de niebla localizado a pocos minutos de Bogotá, después de la salida del municipio de Soacha.

Según información registrada en la página web oficial de este atractivo, se puede llegar en carro, transporte público o utilizando el Expreso Chicaque. El servicio de parqueadero es totalmente gratis.

En este lugar se pueden practicar actividades como caminatas ecológicas, cabalgatas, arborismo, tirolesa y muchas más que lo convierten en un espacio perfecto para compartir en familia o con amigos.

Adicionalmente, para complementar la experiencia, se ofrecen varias opciones de alojamiento, zonas de camping, bellotas (Glamping), hostal Refugio de montaña, cabañas y espectaculares Nidos (casas en los árboles).

Oto atractivo imperdible de Arbeláez son las cascadas de La Chorrera, que también brindan la oportunidad de hacer senderismo, observación de aves y fotografía, todo esto mientras experimentan una profunda conexión con la naturaleza en un entorno tranquilo.

Parque Natural Chicaque | Foto: Cortesía - Facebook: Parque Natural Chicaque

Para quienes desean sentir la hospitalidad local, en el territorio se encuentra una variada oferta de fincas turísticas, donde es posible degustar la gastronomía típica de la región, tal como en otros restaurantes que se encuentran en diferentes puntos del municipio.

Lo mejor del viaje a Arbeláez, Cundinamarca, es que no se requiere mucho dinero, tal como sucede con otros destinos cercanos a Bogotá.