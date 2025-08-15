Santa Marta es uno de los destinos favoritos de los viajeros. Es una ciudad en la que la historia, la naturaleza y la cultura convergen de manera única. Su centro histórico conserva arquitectura colonial, calles empedradas y plazas vivas llenas de color y música.

Además, sus alrededores son un paraíso natural, gracias a sus playas de aguas cristalinas, muchas de las cuales están rodeadas por selva y montañas que descienden hasta el mar, creando lindos paisajes.

Es un destino ideal para quienes buscan aventura y contacto con la naturaleza: se puede hacer senderismo a Ciudad Perdida, practicar buceo en Taganga, o simplemente relajarse en lugares escondidos como Bahía Neguanje.

Este es un paradisíaco lugar que se encuentra en el Parque Nacional Natural Tayrona y que les ofrece a los turistas una de las playas con arena más suave de la región: playa Cristal, también llamada playa del Muerto, indica el portal oficial de turismo Colombia Travel.

Playa Cristal es una de las joyas naturales para conocer en el Parque Tayrona. | Foto: Tomada: Visit Santa Marta.

Allí se puede hacer ecoturismo, divertirse en la playa, bañarse en aguas cristalinas, y respirar aire puro lejos del bullicio de los entornos urbanos, algo que muchos turistas buscan para vivir una mejor experiencia.

A esta bahía se le reconoce por ser el hogar de una diversidad de fauna y flora, que incluye especies marinas como peces tropicales, corales vibrantes, y una fauna terrestre de gran belleza, como los monos aulladores y diversas aves.

Es un destino que se caracteriza por la tranquilidad de sus aguas, lo que lo convierte en un destino ideal para los amantes del snorkel y el buceo, quienes pueden explorar el fascinante mundo subacuático sin la multitud que se presenta en otras playas de este parque natural.

Como ya se mencionó, Playa Cristal es una de las más reconocidas y visitadas en este lugar, aunque no es la única. Una de las razones por la que llama la atención de los viajeros es por las tumbas indígenas que se encontraron a sus alrededores.

El snorkel es una de las actividades que se pueden practicar en las playas de la Bahía Neguanje. | Foto: Getty Images

En Playa Cristal existen zonas especiales donde solo basta con tener una careta para poder apreciar los coloridos y variados arrecifes de coral y el ecosistema marino que en ella se encuentra.

En la zona también está Playa Gairaca, la cual es poco concurrida, perfecta para tomar un descanso y disfrutar de su suave brisa, además de que es de fácil acceso. Tiene una gran belleza natural y aguas cristalinas. Allí, de igual forma, se puede practicar snorkel y buceo.