Santa Marta es una de las lindas ciudades para visitar y conocer en algún momento de la vida. Es un lindo destino que combina playas paradisíacas, riqueza cultural e historia ancestral.

Ubicada entre el mar y la imponente Sierra Nevada, esta ciudad ofrece paisajes únicos donde se puede disfrutar tanto de aguas cristalinas como de selvas exuberantes. El Parque Nacional Natural Tayrona, con sus senderos ecológicos y playas vírgenes, es uno de los mayores atractivos.

Muy cerca de esta capital también se encuentra un pequeño poblado costero que les permite a los viajeros vivir una experiencia imperdible. Se trata de Bocas de Buritaca, un lugar mágico de aguas cristalinas y arena blanca, donde además es posible refrescarse en las aguas del río Buritaca que desemboca en este punto luego de recorrer la Sierra Nevada de Santa Marta.

El mencionado caudal de agua nace en el corazón de lo alto de la Sierra y durante su recorrido baña la montaña con agua fresca hasta encontrarse con el inmenso mar Caribe en la población de Bocas de Buritaca, a unos 50 kilómetros de Santa Marta.

Uno de los planes que se puede hacer al llegar a Buritaca es adentrarse en la Sierra nevada de Santa Marta . | Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con información del portal Visit Santa Marta, la desembocadura del río Buritaca en el Mar Caribe, crea un paisaje extraordinario donde las aguas dulces y saladas se entrelazan en una sola corriente. Este fenómeno no solo es un espectáculo visual, sino que también ofrece diversas actividades que los visitantes pueden disfrutar.

Se dice que este es un lugar especial de conexión con la naturaleza, un refugio para quienes buscan un escape de la vida urbana, ofreciendo tranquilidad y una atmósfera relajante. Además, está cerca de otros sitios de interés en el Parque Nacional Natural Tayrona y de la Sierra Nevada, convirtiéndose en un punto estratégico para explorar la región.

¿Qué se puede hacer en Buritaca?

La fusión del río Buritaca con el mar les permite a los visitantes disfrutar de lo mejor de ambos mundos. Puede relajarse en las playas, tomar el sol y nadar o dar un paseo por las aguas más frescas del río.

Otro de los imperdibles es hacer tubing por el río Buritaca, en un recorrido relajado en medio de selva tropical, permitiendo a los visitantes apreciar la flora y fauna locales desde una perspectiva diferente, precisa el portal oficial de turismo Colombia Travel.

El tubing es una actividad que se puede realizar en el río Buritaca. (Foto de referencia, no corresponde al destino). | Foto: Getty Images

Dado que Bocas de Buritaca está situada en las faldas de la Sierra Nevada, desde aquí se pueden organizar caminatas o excursiones que adentran en la selva y llevan hasta comunidades indígenas locales, para aprender de otras culturas.

Como si fuera poco, la costa de este pequeño poblado ofrece condiciones ideales para practicar surf, especialmente para aquellos que están empezando en este deporte, según Visit Santa Marta. Además, la tranquilidad del lugar y las olas moderadas permiten la práctica de otros deportes acuáticos como el paddleboarding y el kayak.