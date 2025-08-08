Colombia es un país con muchos tesoros por descubrir y en la larga lista de opciones están sus playas paradisíacas, que se han convertido en lugares de interés para vivir experiencias únicas y descansar de forma placentera.

Para muchas personas el plan de playa, brisa y mar es su favorito y en el país hay diversidad de lugares para sacar provecho de sus encantos, pues la oferta de este tipo de destinos es amplia.

Algunas de las playas más conocidas se encuentran en lugares como San Andrés y Providencia, Cartagena y Santa Marta. Precisamente, muy cerca de esta última ciudad, hay algunas que vale la pena conocer, que no son tan concurridas y que destacan por su belleza. Estas son tres de ellas.

Bahía Concha

Este es considerado uno de los lugares imperdibles cuando se realiza un viaje a la capital de Magdalena. Se caracteriza por su agua azul cristalina y la imponencia de sus montañas, que permiten no solo lindas panorámicas, sino un contacto espacial con la naturaleza.

Bahía Concha forma parte del Parque Nacional Natural Tayrona. | Foto: Getty Images

Este paradisíaco sitio se encuentra en el Parque Nacional Natural Tayrona, uno de los ecosistemas naturales más reconocidos del país.

Información del sitio web Parque Tayrona indica que Bahía Concha es una playa grande y en sus orillas los visitantes tienen acceso a mucha sombra generada por árboles de agua salada que forman parte de sus atractivos. Allí, los turistas tienen la posibilidad de colgar hamacas o armar sus carpas debajo de ellos para sentir la brisa marina.

En este mágico destino no se encuentran cabañas ni edificaciones para alojamientos, solo zona de camping y hamacas. Está ubicado a unos 45 minutos en automóvil desde el centro de Santa Marta.

Playa Cristal

Otra de las opciones es Playa Cristal, que también está en el Tayrona. Se encuentra, específicamente, en la Bahía de Neguanje, rodeada de un abundante bosque tropical, precisa el portal Visit Santa Marta.

Este es un llamativo lugar de arena blanca donde es posible tener contacto con el mar, contemplar bellos paisajes y practicar actividades acuáticas. Una de las actividades más populares para practicar en sus aguas cristalinas es el snorkel. Es un destino ideal para explorar las maravillas del arrecife de coral y observar la variedad de peces, esponjas y corales de múltiples colores y tamaños.

Playa Cristal es uno de los destinos lindos y tranquilos para visitar cerca de Santa Marta. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Y para los amantes de la naturaleza, allí es posible realizar caminatas ecológicas con el fin de admirar la biodiversidad recorriendo sus senderos. Es un sitio ideal para la toma de fotografías, dado que es un punto de unión de la selva con el mar.

Playa Blanca

Por último, Playa Blanca es considerada una de las más populares en cercanías a la ciudad de Santa Marta. Destaca por su arena blanca y aguas cristalinas, que la convierten en un lugar perfecto para relajarse, disfrutar del sol y practicar deportes acuáticos.

De acuerdo con Visit Santa Marta, en esta playa se puede realizar una amplia variedad de actividades, como nadar en sus aguas cristalinas, practicar deportes acuáticos, entre ellos, kayak y snorkel o simplemente tomar el sol.

Uno de los aspectos a favor es que al ser una playa con acceso más limitado, la cantidad de turistas que la visitan es menor que en El Rodadero, por ejemplo.

Al hacer una caminata en ascenso por el cerro de Playa Blanca, se puede llegar a un mirador desde donde se obtiene una vista panorámica de toda la playa y los alrededores.