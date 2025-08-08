Suscribirse

Turismo

Tres playas tranquilas para visitar cerca de Santa Marta: paradisíacos destinos de aguas cristalinas y bellos paisajes

En estos lugares es posible desarrollar diversas actividades.

Redacción Turismo
8 de agosto de 2025, 8:15 p. m.
Playa Cristal
Playa Cristal es una de las joyas naturales para conocer en el Parque Tayrona. | Foto: Tomada: Visit Santa Marta.

Colombia es un país con muchos tesoros por descubrir y en la larga lista de opciones están sus playas paradisíacas, que se han convertido en lugares de interés para vivir experiencias únicas y descansar de forma placentera.

Para muchas personas el plan de playa, brisa y mar es su favorito y en el país hay diversidad de lugares para sacar provecho de sus encantos, pues la oferta de este tipo de destinos es amplia.

Contexto: La playa de aguas cristalinas escondida en el Golfo de Morrosquillo, un paraíso caribeño para disfrutar en familia

Algunas de las playas más conocidas se encuentran en lugares como San Andrés y Providencia, Cartagena y Santa Marta. Precisamente, muy cerca de esta última ciudad, hay algunas que vale la pena conocer, que no son tan concurridas y que destacan por su belleza. Estas son tres de ellas.

Bahía Concha

Este es considerado uno de los lugares imperdibles cuando se realiza un viaje a la capital de Magdalena. Se caracteriza por su agua azul cristalina y la imponencia de sus montañas, que permiten no solo lindas panorámicas, sino un contacto espacial con la naturaleza.

Lo más leído

1. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
2. Exmilitar de EE. UU. da polémica contraoferta tras anuncio de recompensa por Maduro y estallaron las redes sociales
3. Luis Díaz marcó golazo en el calentamiento con Bayern Múnich: este es el video de cómo la clavó en el ángulo
Mujer en playa del Tayrona
Bahía Concha forma parte del Parque Nacional Natural Tayrona. | Foto: Getty Images

Este paradisíaco sitio se encuentra en el Parque Nacional Natural Tayrona, uno de los ecosistemas naturales más reconocidos del país.

Información del sitio web Parque Tayrona indica que Bahía Concha es una playa grande y en sus orillas los visitantes tienen acceso a mucha sombra generada por árboles de agua salada que forman parte de sus atractivos. Allí, los turistas tienen la posibilidad de colgar hamacas o armar sus carpas debajo de ellos para sentir la brisa marina.

En este mágico destino no se encuentran cabañas ni edificaciones para alojamientos, solo zona de camping y hamacas. Está ubicado a unos 45 minutos en automóvil desde el centro de Santa Marta.

Contexto: La playa de Colombia donde no hay vendedores ni contaminación, un lugar perfecto para quienes buscan calma

Playa Cristal

Otra de las opciones es Playa Cristal, que también está en el Tayrona. Se encuentra, específicamente, en la Bahía de Neguanje, rodeada de un abundante bosque tropical, precisa el portal Visit Santa Marta.

Este es un llamativo lugar de arena blanca donde es posible tener contacto con el mar, contemplar bellos paisajes y practicar actividades acuáticas. Una de las actividades más populares para practicar en sus aguas cristalinas es el snorkel. Es un destino ideal para explorar las maravillas del arrecife de coral y observar la variedad de peces, esponjas y corales de múltiples colores y tamaños.

Crystal Beach at Tayrona National Park
Playa Cristal es uno de los destinos lindos y tranquilos para visitar cerca de Santa Marta. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Y para los amantes de la naturaleza, allí es posible realizar caminatas ecológicas con el fin de admirar la biodiversidad recorriendo sus senderos. Es un sitio ideal para la toma de fotografías, dado que es un punto de unión de la selva con el mar.

Playa Blanca

Por último, Playa Blanca es considerada una de las más populares en cercanías a la ciudad de Santa Marta. Destaca por su arena blanca y aguas cristalinas, que la convierten en un lugar perfecto para relajarse, disfrutar del sol y practicar deportes acuáticos.

De acuerdo con Visit Santa Marta, en esta playa se puede realizar una amplia variedad de actividades, como nadar en sus aguas cristalinas, practicar deportes acuáticos, entre ellos, kayak y snorkel o simplemente tomar el sol.

Uno de los aspectos a favor es que al ser una playa con acceso más limitado, la cantidad de turistas que la visitan es menor que en El Rodadero, por ejemplo.

Al hacer una caminata en ascenso por el cerro de Playa Blanca, se puede llegar a un mirador desde donde se obtiene una vista panorámica de toda la playa y los alrededores.

Por último, Playa Blanca es Bandera Azul, lo que significa que cumple con altos estándares de sostenibilidad y calidad a nivel internacional.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro anunció que iniciaron conversaciones de paz con el Clan del Golfo “por fuera de Colombia”

2. Esto sería en pesos colombianos la recompensa que ofrece Estados Unidos por Nicolás Maduro

3. La Segura preocupó con un video de su bebé en urgencias. Esta es la razón por la que tuvieron que ir a la clínica

4. Tomás Uribe acusó a Iván Cepeda de estar “obsesionado” con eliminar a la oposición

5. Santa Fe vs. Millonarios: Dimayor dio su veredicto y confirmó si se aplaza el clásico

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Playas de ColombiaDescansoturismo

Noticias Destacadas

Playa Cristal

Tres playas tranquilas para visitar cerca de Santa Marta: paradisíacos destinos de aguas cristalinas y bellos paisajes

Redacción Turismo
Mujer mayor con maleta de viaje

Ocho objetos que toda persona mayor de 50 años debería llevar en el equipaje durante un viaje en avión, según azafata

Redacción Turismo
Riviera francesa

Los ‘destinos más costosos’ que debería evitar en su próximo viaje internacional si la prioridad es ahorrar dinero

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.