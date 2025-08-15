Turista es perseguido y pisoteado por un elefante tras intentar tomarse una ‘selfie’; ahora tendrá que pagar costosa multa

En muchas ocasiones, el afán por subir contenido a redes sociales lleva a que algunas personas pasen por alto sus acciones e incluso ignoren las indicaciones de varios sitios turísticos. Debido a esto, en los últimos años se ha incrementado la aparición de videos virales relacionados con el turismo.

Recientemente, por ejemplo, un turista protagonizó una escena que ha desatado todo tipo de reacciones entre los internautas tras ser perseguido y pisoteado por un elefante cuando intentaba tomarse una selfie.

El hecho ocurrió el pasado domingo, 10 de agosto, en el Parque Nacional de Bandipur, en Karnataka (India), y fue registrado por otros visitantes del lugar.

De acuerdo con la información difundida por medios locales y plataformas digitales, la imprudente acción de este hombre identificado como R. Basavaraju, se produjo cuando el animal apareció a un costado del camino atraído por zanahorias que habían caído al suelo minutos antes del incidente.

En ese momento, el turista se acercó al enorme animal mientras este comía para lograr conseguir la foto. Sin embargo, la escena salió muy diferente a lo que esperaba y todo ocurrió ante la mirada de otros visitantes del parque, que no tardaron en captar con sus dispositivos móviles lo ocurrido, impactados.

Wild animals are not props. In Bandipur Tiger Reserve, an elephant reacted when a man came too close for a photo, injuring him. Wildlife is unpredictable, and even calm-looking animals can feel threatened. Always maintain a safe distance, avoid sudden movements and never block… pic.twitter.com/pUPIp5WNrz — Parimal Nathwani (@mpparimal) August 12, 2025

Según contó Daniel Osorio, testigo del hecho, al periódico británico The Sun, el elefante embistió y pisoteó al turista porque el flash y el sonido de la cámara lo incomodaron. Es decir, fue una reacción defensiva del animal al sentirse amenazado, lo que, como era de esperarse, obligó al hombre a huir para salvar su vida.

En una de las grabaciones de la escena, que rápidamente se viralizó en redes, se observa el momento en el que otros visitantes, desde el interior de un vehículo, captan el momento en el que el elefante se atraviesa por la carretera y, enseguida, empieza a perseguir al hombre.

De inmediato, al ver la reacción de este imponente animal, que se defiende con su trompa y colmillos, el turista salió corriendo hasta que, en medio de la persecución, terminó tropezando y cayendo al suelo, lo que provocó que el elefante lo pisoteara y le arrebatara sus pantalones y ropa interior en medio del ataque.

Luego, se observa cómo el elefante opta por retirarse de la carretera mientras el hombre queda casi inmóvil en el suelo, pero por el susto, ya que afortunadamente sobrevivió y fue trasladado al hospital para ser atendido por las heridas que le dejó el ataque, que pudo haber sido mortal.

Una costosa multa, las consecuencias de una acción imprudente

A causa de este hecho, a R. Basavaraju se le impuso una costosa multa por haber invadido un bosque de acceso restringido cerca de un templo en el suroeste de la India. La cifra es de 200 libras esterlinas, lo que equivale a aproximadamente a un poco más de un millón de pesos colombianos, según indica la misma fuente.

Asimismo, se le solicitó hacer un video confesando sus acciones y admitiendo que fue un comportamiento inadecuado, debido al desconocimiento de las normas de seguridad de la vida silvestre.