Actualmente, el uso de la inteligencia artificial, y en particular de ChatGPT, gana terreno entre los viajeros de diferentes partes del mundo como una herramienta clave para planificar escapadas de forma rápida y personalizada.

Sin embargo, recientemente se viralizó un video en redes sociales de una pareja de españoles que afirmó haber perdido su vuelo a Puerto Rico por seguir las indicaciones de esta herramienta tecnológica.

Según su testimonio, responsabilizan a ChatGPT de haberles proporcionado información errónea sobre los requisitos migratorios para poder hacer su viaje sin inconvenientes.

Por esta razón, al llegar al aeropuerto no lograron abordar el vuelo debido a que, estando allí, descubrieron que debían contar con la Autorización Electrónica de Viaje (ESTA).

“Mira que siempre me informo mucho, pero le pregunté a ChatGPT y me dijo que no”, se le escucha decir a la joven identificada como Mery Caldass, de acuerdo con el medio El Español, al hacer referencia a este requisito que pasaron por alto y les perjudicó sus planes.

En medio de su desconcierto por lo que pasó, pese a que su pareja intentó mantener la calma y transmitírsela con un beso en la frente, según el video, la joven no pudo evitar romper en llanto recalcando que la inteligencia artificial les brindó información incorrecta.

Debido a esto, su reacción incluyó insultos dirigidos a la inteligencia artificial de OpenAI y afirmó que, en una próxima ocasión, lo más probable es que no se confíe plenamente de la información brindada por esta herramienta, sino que entrará a verificar los datos en sitios oficiales: “No me fío más de ese pedazo de hijo de..”

Por último, Mery Caldass señaló que fue una “venganza” de ChatGPT por su manera de expresarse, ya que a veces lo insulta luego de hacerle consultas. “A veces yo le insulto. Le digo ‘eres inútil, infórmame bien’”, añadió en la publicación.

La escena, como era de esperarse, captó la atención rápidamente de varios usuarios en internet a través de redes sociales como X y TikTok, no tardaron en reaccionar con una ola de comentarios con tonos de humor y otros con algunos consejos sobre la manera correcta de usar esta herramienta y la importancia de verificar la información que brinda.

Isla Culebra en Puerto Rico | Foto: Getty Images/iStockphoto

“A ChatGPT le puedes preguntar cosas, pero cosas puntuales. Las IA no aciertan en todo y no están siempre actualizadas”; “Los modelos IA son excelentes en muchos aspectos, pero en temas legales puede que necesiten más trabajo debido a constantes cambios”; “ChatGPT viendo lo que causó (carita de risa)”, escribieron algunos usuarios.

La situación también desató un debate sobre los requisitos reales para ingresar a Puerto Rico desde otros países, por lo que un usuario, identificado como Mario, explicó que “no necesitas un visado para viajar a Puerto Rico si tu viaje es por turismo o negocios y no excede los 90 días”, información que coincide con la registrada en la página del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.