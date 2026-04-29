A pocos kilómetros de Bogotá: el destino perfecto para realizar caminatas y contemplar hermosas vistas panorámicas

La cercanía de Bogotá con los municipios de Cundinamarca se ha convertido en una ventaja clave para los viajeros, especialmente para aquellos que buscan escapadas cortas sin alejarse demasiado de la ciudad.

En menos de dos o tres horas por carretera, es posible acceder a varios destinos que cautivan con su combinación de naturaleza, cultura y tradición.

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Uno de estos lugares es La Mesa, un destino de clima cálido que se consolida entre los preferidos de muchos viajeros, no solo por su cercanía a la ciudad, sino también por la amplia oferta de actividades al aire libre que ofrece a sus visitantes.

Este municipio cundinamarqués es perfecto para quienes buscan desconexión total y un contacto más cercano con la naturaleza, posicionándose como una opción ideal cuando se trata de escapadas de fin de semana.

Algunos de sus sitios de interés más populares para conocer son la Iglesia Santa Bárbara​, un templo construido en paja y barro que conserva un estilo colonial tradicional.

Iglesia Santa Bárbara​ en La Mesa, Cundinamarca​ Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de La Mesa, Cundinamarca / API

Para quienes disfrutan de las caminatas y las vistas panorámicas, La Mesa ofrece espacios imperdibles como el Camino Real - San Javier. Este sendero, ampliamente transitado en la época colonial y clave a inicios del siglo XX como conexión entre la estación del ferrocarril de La Mesa (hoy San Javier) y el casco urbano, se ha convertido en una de las rutas más agradables para recorrer y disfrutar del paisaje.

También está el famoso Mirador El Picacho​, un punto privilegiado desde donde se puede contemplar la cuenca del río Bogotá y, al fondo, la imponente Cuchilla de Peñas Blancas.

Desde este lugar, el paisaje se abre hacia las torres de la capilla de la Inspección del Triunfo, así como al casco urbano de Mesitas del Colegio, y más adelante, a los centros poblados de Pradilla y Santandercito, en una panorámica que reúne lo mejor de la región, señala la Alcaldía Municipal en su sitio web.

La Mesa, Cundinamarca, un destino ideal para visitar en un fin de semana. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de La Mesa, Cundinamarca / API

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A esta oferta se suma el Mirador Los Naranjos, ubicado en el barrio del mismo nombre. Este lugar se distingue por su entorno natural y sus amplias panorámicas.

Desde allí es posible observar parte de la cuenca del río Bogotá sobre los municipios de San Antonio del Tequendama y El Colegio, así como el Distrito de Manejo Integrado de la Cuchilla de Peñas Blancas. Al frente se divisa el imponente Salto del Tequendama y, hacia el costado izquierdo, el Cerro Manjui con sus características antenas, conformando un paisaje inolvidable.