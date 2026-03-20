El pueblo cundinamarqués, cuyo nombre colonial es ‘Hidalga’, que cautiva con su clima cálido y fuentes naturales azufradas

¿Aún no sabe a dónde ir durante este puente festivo? Por fortuna, Bogotá brinda múltiples opciones para escaparse a destinos cercanos que cautivan por su diversidad de climas, su riqueza natural y arquitectónica, y su ambiente tranquilo.

Muchos de estos destinos, ubicados a pocos kilómetros de la capital colombiana, se encuentran en el departamento de Cundinamarca, una región que ha ganado popularidad en el mapa turístico del país por sus paisajes llenos de lagunas, ríos y cascadas, escenarios que albergan una gran diversidad de flora y fauna.

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Uno de esos lugares que cautiva con su clima cálido y cercanía a la ciudad es Tocaima, un municipio situado en la Provincia del Alto Magdalena, a solo 102 kilómetros al suroeste de Bogotá.

Con una cálida altitud de 400 metros sobre el nivel del mar y una temperatura promedio de 27 grados centígrados durante todo el año, este pueblo cundinamarqués invita al descanso y al bienestar en un entorno natural privilegiado.

Conocido como la “Ciudad Salud de Colombia”, Tocaima ha sido valorada desde tiempos prehispánicos por las propiedades terapéuticas de sus aguas y fangos azufrados, ideales para quienes buscan relajación y renovación, destaca la administración municipal en su sitio web.

Inicialmente, este territorio fue fundado bajo el nombre de Hidalga. Tiempo después pasó a llamarse Noble Villa de San Dionisio de los Caballeros de Tocaima, conservando hasta hoy el encanto de su herencia cultural.

Uno de sus principales atractivos es su clima cálido y seco que, de acuerdo con la misma entidad, atrae a enfermos cardiacos y asmáticos o con problemas pulmonares, quienes suelen llegar por recomendación de sus médicos para beneficiarse del mismo.

Estas condiciones, sumadas a la pureza de su aire, convierten al destino en un refugio natural que favorece la relajación y la conexión con la naturaleza.

A esto se suman sus reconocidas aguas medicinales, atractivos naturales imperdibles para quienes desean renovar cuerpo y mente. Sumergirse en sus baños naturales no solo es un plan placentero, sino también una oportunidad para disfrutar de los beneficios que han atraído visitantes durante generaciones.

¿Cómo llegar a Tocaima desde Bogotá?

El trayecto desde Bogotá a este municipio en Cundinamarca dura menos de tres horas por carretera. Sin embargo, el tiempo puede variar dependiendo varios factores como punto y hora de partida, tráfico, condiciones climáticas y paradas que se realicen durante el recorrido.

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Además, se puede hacer por diferentes rutas: la más corta y elegida por los viajeros es Bogotá, Mosquera, La Mesa, Anapoima, Apulo, Tocaima.

Otra opción, un poco más larga pero igualmente atractiva, pasa por Bogotá, Fusagasugá, Melgar, Girardot y Tocaima. También hay una tercera alternativa que va desde Bogotá, pasando por Mesitas y Viotá, hasta llegar a Tocaima.