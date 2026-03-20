Medellín se alista para ofrecer una experiencia de turismo gastronómico distinta, enfocada en hamburguesas: fechas y actividades

Visitar Medellín siempre será una grata experiencia, especialmente para quienes disfrutan la cultura paisa. La ciudad se consolida como uno de los destinos más turísticos de Colombia, según el Índice de Competitividad Turística Regional (ICTRC 2026), presentado durante la Vitrina de Anato, que en su edición número 45 se realizó del 25 al 27 de febrero en Corferias, en Bogotá.

Esto se debe, en gran parte, a su variada y sólida oferta turística, la cual incluye eventos que buscan brindar a locales y visitantes una oportunidad para descubrir la capital antioqueña y sus atractivos de una manera distinta, tal como lo hace el festival gastronómico Burgerville, que este año regresa del 10 al 12 de abril.

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Este encuentro que tiene como protagonista a la hamburguesa, se llevará a cabo en el Parque Comfenalco Guayabal, con una proyección de más de 25.000 asistentes, según indica el medio local Mi Oriente.

En su segunda edición en Medellín, este evento presenta una programación que promete reunir durante tres días reconocidos restaurantes, propuestas culinarias y actividades de entretenimiento en torno a la cultura gastronómica, consolidándose como una de las experiencias culinarias más destacadas del país, luego de varias ediciones en Bogotá.

Festival gastronómico Burgerville en Medellín. Foto: Getty Images

Su primera edición en Medellín tuvo una gran acogida, un éxito que se espera repetir este año gracias a una agenda diseñada para disfrutarse en compañía de amigos o en familia.

El objetivo central de esta nueva edición de Burgerville es fortalecer su propuesta con una curaduría que reúne tanto marcas locales como invitados de otras ciudades e incluso del extranjero, invitando a sus asistentes a realizar un recorrido gastronómico donde la hamburguesa es la gran homenajeada de la jornada, entendida como un punto de encuentro entre culturas, técnicas y estilos.

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Para esta nueva edición, el evento contará con la participación de más de 20 restaurantes y marcas, entre ellas, Andes Burger, Home Burgers, Barrio Burger y propuestas invitadas de Bogotá y Perú. Además, la oferta gastronómica se complementará con postres de marcas como Adorar Repostería, Cosmo Cookies, Home Ice Cream & Shakes y Los Porteños.

A esto se suman presentaciones musicales, activaciones de marca y espacios de encuentro que buscan ampliar la experiencia del festival que, de acuerdo con sus organizadores, también busca reforzar la posición de Medellín como uno de los principales epicentros gastronómicos y culturales del país, teniendo en cuenta que ya se encuentra en el radar de los turistas como uno de los mejores destinos de vida nocturna del mundo para visitar en 2026.