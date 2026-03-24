Turista muestra, sorprendido, algunas de las joyas naturales más hermosas para visitar en el oriente antioqueño

A través de sus redes sociales, el creador de contenido de viajes Simón Giraldo mostró, sorprendido, algunas de las joyas naturales más hermosas para visitar en el oriente antioqueño.

En esta ocasión, el influencer puso de nuevo en el radar de los viajeros a Puerto Garza, un paraje natural ubicado en el municipio de San Carlos, Antioquia.

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El trayecto hasta este encantador pueblo antioqueño desde Medellín, de acuerdo con el portal de turismo Antioquia es Mágica, dura aproximadamente 3 horas, recorriendo unos 110 kilómetros de distancia,

San Carlos es un destino que ha ganado popularidad en el mapa turístico de Antioquia por sus cascadas, ríos de aguas cristalinas y su entorno natural tranquilo que cautiva a sus visitantes desde el primer momento.

Durante su visita, Simón Giraldo destacó cinco lugares mágicos para explorar, entre ellos la Cascada San Antonio, localizada a 2 kilómetros del parque principal del pueblo,

El segundo lugar recomendado por el creador de contenido es el Balneario La Planta, situado a unos 1,7 kilómetros del parque principal.

En su lista de sitios imperdibles agregó el lugar conocido como Los Cajones; este escenario se puede visitar desde el Hotel Selvática o con guía local, según indica Simón en su publicación.

Por otro lado, recomienda visitar el Charco Redondo, ubicado a unos 5,4 kilómetros del parque principal, invitando a emprender un recorrido que dura cerca de una hora.

El quinto atractivo que el influencer recomienda explorar durante una visita a San Carlos es Narices, una aventura que debe contar con el acompañamiento de un guía local para mayor seguridad.

“Con un clima cálido entre 23 y 29 grados centígrados, es el plan perfecto para escapar del ruido y sumergirse en la naturaleza. Montañas verdes, charcos increíbles y paisajes que enamoran a primera vista”, señala la descripción del post con el que Simón Giraldo invitó a más viajeros a animarse a recorrer este pueblo del oriente antioqueño y descubrir todos sus encantos.

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Además, añadió que para los amantes de los destinos llenos de agua y biodiversidad, recomienda complementar esta aventura con una visita al municipio de San Rafael, Antioquia, un pueblo vecino de San Carlos que, desde su perspectiva, es un lugar mágico para vivir una ruta inolvidable entre ríos y selva.

Por último, el creador de contenido recuerda la importancia de contar con el acompañamiento de guías locales para vivir una mejor experiencia y contribuir con el cuidado de estos escenarios naturales por medio de prácticas sencillas como no arrojar basura durante sus recorridos.