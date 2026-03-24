Turismo

Turista muestra, sorprendido, algunas de las joyas naturales más hermosas para visitar en el oriente antioqueño

Entre estos tesoros ocultos, destaca un río que enamora con sus aguas cristalinas.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
24 de marzo de 2026, 1:39 p. m.
San Carlos, Antioquia, es ideal para los amantes de la naturaleza.
San Carlos, Antioquia, es ideal para los amantes de la naturaleza. Foto: Getty Images

A través de sus redes sociales, el creador de contenido de viajes Simón Giraldo mostró, sorprendido, algunas de las joyas naturales más hermosas para visitar en el oriente antioqueño.

En esta ocasión, el influencer puso de nuevo en el radar de los viajeros a Puerto Garza, un paraje natural ubicado en el municipio de San Carlos, Antioquia.

El pequeño pueblo boyacense reconocido por sus expresiones culturales y religiosas, un acogedor destino a más de dos horas de Tunja

El trayecto hasta este encantador pueblo antioqueño desde Medellín, de acuerdo con el portal de turismo Antioquia es Mágica, dura aproximadamente 3 horas, recorriendo unos 110 kilómetros de distancia,

San Carlos es un destino que ha ganado popularidad en el mapa turístico de Antioquia por sus cascadas, ríos de aguas cristalinas y su entorno natural tranquilo que cautiva a sus visitantes desde el primer momento.

Turismo

Reportan importante incremento en el tráfico aéreo en Colombia en el inicio de 2026

Turismo

Barranquilla estrena bus turístico: conozca cómo funciona y más detalles de los recorridos que ofrecerá

Turismo

Así es el pueblo que alberga una de las iglesias más imponentes de Cundinamarca; tiene 70 metros de altura

Turismo

Turismo religioso: esta es la agenda completa de actividades programadas en Cartagena para la Semana Santa 2026

Turismo

El plan nocturno en Cali que cada vez atrae a más viajeros; influencer comparte su experiencia: “Dura entre 40 a 45 minutos”

Turismo

El pequeño pueblo boyacense reconocido por sus expresiones culturales y religiosas, un acogedor destino a más de dos horas de Tunja

Turismo

Revelan cuáles son los países más felices del mundo; por primera vez uno de Latinoamérica entra al top cinco

Turismo

Los encantos del pueblo antioqueño apodado el ‘reino del carriel’, un paraíso de atardeceres mágicos, ideal para el ecoturismo

Turismo

El municipio considerado un tesoro escondido en el norte de Antioquia, una joya turística que enamora con sus charcos y cascadas

Turismo

Medellín se alista para ofrecer una experiencia de turismo gastronómico distinta, enfocada en hamburguesas: fechas y actividades

Durante su visita, Simón Giraldo destacó cinco lugares mágicos para explorar, entre ellos la Cascada San Antonio, localizada a 2 kilómetros del parque principal del pueblo,

El segundo lugar recomendado por el creador de contenido es el Balneario La Planta, situado a unos 1,7 kilómetros del parque principal.

En su lista de sitios imperdibles agregó el lugar conocido como Los Cajones; este escenario se puede visitar desde el Hotel Selvática o con guía local, según indica Simón en su publicación.

Por otro lado, recomienda visitar el Charco Redondo, ubicado a unos 5,4 kilómetros del parque principal, invitando a emprender un recorrido que dura cerca de una hora.

El quinto atractivo que el influencer recomienda explorar durante una visita a San Carlos es Narices, una aventura que debe contar con el acompañamiento de un guía local para mayor seguridad.

“Con un clima cálido entre 23 y 29 grados centígrados, es el plan perfecto para escapar del ruido y sumergirse en la naturaleza. Montañas verdes, charcos increíbles y paisajes que enamoran a primera vista”, señala la descripción del post con el que Simón Giraldo invitó a más viajeros a animarse a recorrer este pueblo del oriente antioqueño y descubrir todos sus encantos.

Así es el pueblo que alberga una de las iglesias más imponentes de Cundinamarca; tiene 70 metros de altura

Además, añadió que para los amantes de los destinos llenos de agua y biodiversidad, recomienda complementar esta aventura con una visita al municipio de San Rafael, Antioquia, un pueblo vecino de San Carlos que, desde su perspectiva, es un lugar mágico para vivir una ruta inolvidable entre ríos y selva.

Por último, el creador de contenido recuerda la importancia de contar con el acompañamiento de guías locales para vivir una mejor experiencia y contribuir con el cuidado de estos escenarios naturales por medio de prácticas sencillas como no arrojar basura durante sus recorridos.