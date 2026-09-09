En el suroeste de Antioquia y con una temperatura promedio de 19 grados centígrados, se encuentra un destino que es imperdible de visitar en esta región del país.

Así es el ‘remanso de paz’ del suroeste antioqueño, un destino con paisajes únicos y una historia ligada al oro

Por sus colores, formas y ubicación entre las montañas, puede evocar la imagen de algunos pueblos del norte de Italia y, por ello hay, quienes dicen que estar en este lugar es transportarse al país europeo sin tener que salir del territorio nacional.

Este encantador destino es Jericó, un municipio que combina tradición, cultura, naturaleza y arquitectura colorida y la comparación con los mencionados lugares europeos se debe a aspectos como su arquitectura elegante, sus calles empedradas y fachadas coloridas, además de su entorno de imponentes montañas verdes que recuerda a los paisajes alpinos o de los valles italianos.

Si bien es posible que para muchos no transporte exactamente a ese lugar, lo cierto es que es un destino que tiene gran relevancia en la región y mucho que ofrecerles a los turistas.

Jericó destaca por su arquitectura colorida. Foto: Getty Images

De acuerdo con información del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), aquí se puede disfrutar de paisajes naturales en los que el verde despliega toda su belleza, asistir a eventos culturales que atraen a intelectuales de todo el mundo, conocer expresiones artesanales como el carriel y beber una buena taza de café, cultivado en las veredas jericoanas.

Gran patrimonio arquitectónico

Uno de sus mayores atractivos es precisamente su patrimonio arquitectónico. Sus viviendas, balcones, fachadas y espacios tradicionales conservan buena parte de la identidad heredada de la colonización antioqueña.

Recorrer sus diferentes rincones permite conocer construcciones que mantienen vivo el legado de otras épocas y descubrir detalles que hacen parte de la memoria y las costumbres de sus habitantes.

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La Red de Pueblos Patrimonio de Colombia, de la cual forma parte, indica que en el casco urbano, la Plaza de Bolívar y el Parque Reyes son puntos clave siendo los lugares de reunión por excelencia del pueblo y desde donde se aprecia el entorno urbano de esta región paisa.

A este patrimonio se suma un entorno natural privilegiado, marcado por montañas, abundante vegetación y una topografía que ofrece diferentes escenarios para disfrutar al aire libre. Entre ellos sobresalen el Parque Natural Las Nubes y su Jardín Botánico, según información de Turismo Antioquia Travel.

Jericó es uno de los destinos para visitar en el Suroeste de Antioquia. Foto: Getty Images

El tradicional carriel

La tradición también tiene un lugar especial en Jericó, municipio que es considerado la cuna del carriel antioqueño. En sus guarnielerías se elaboran diferentes productos en cuero mediante técnicas artesanales que han sido transmitidas a lo largo del tiempo. Los bordados, los acabados cuidadosamente trabajados y los llamativos colores son algunos de los elementos que distinguen estas piezas, convertidas en uno de los símbolos más reconocidos de la cultura antioqueña.

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Así mismo, jerico posee un fuerte vínculo con el turismo religioso. Allí se pueden visitar diferentes templos y espacios relacionados con la tradición católica, entre ellos, el Museo de Arte Religioso.

Esta combinación de patrimonio, naturaleza, artesanías y espiritualidad ha convertido a este pueblo antioqueño en uno de los destinos más representativos de la región.