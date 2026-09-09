Santander es reconocido como un destino ideal para los aventureros, aunque su oferta también incluye historia, cultura y rica gastronomía. Es una región que destaca por sus lindos paisajes en los que sobresalen montañas, cañones, ríos, cascadas y cuevas.

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A esto se suman pueblos con gran riqueza arquitectónica, como Barichara, San Gil y Girón, que conservan tradiciones y escenarios que permiten conocer la esencia de la región.

En su territorio los viajeros pueden realizar diversidads de planes y muchos de ellos se relacionan con el turismo de aventura y actividades al aire libre como avistamiento de aves y senderismo.

San Joaquín, Santander, se encuentra en medio de un territorio montañoso. Foto: Alcaldía Municipal de San Joaquín/API.

Es un departamento con 87 municipios, cada uno de ellos con una variada oferta. En la lista se incluye San Joaquín, un lugar tranquilo y llamativo ideal para el ecoturismo. Ubicado en la provincia de Guanentá, destaca por su paisaje montañoso, temperaturas frescas y la tranquilidad de la vida rural, convirtiéndose en un lugar ideal para quienes buscan alejarse del ruido de las grandes ciudades y conectarse con escenarios naturales.

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El encanto de las 7 cascadas

Este municipio tiene verios atractivos turísticos y uno de los más llamativos es un escenario con siete cascadas, que se encuentra en la vereda San Ignacio, según información de la Alcaldía Municipal. Estas caídas de agua se aprecian en un recorrido que permite adentrarse en un entorno de abundante vegetación y disfrutar de actividades como senderismo, observación de aves y exploración de la naturaleza.

Los viajeros pueden, además de contemplar esta belleza natural, refrescarse en los pozos naturales que se forman a su paso. Son aguas que se caracterizan por ser frías y, de acuerdo con la tradición de los habitantes de la zona, también se les atribuyen propiedades medicinales.

Las Siete Cascadas es uno de los escenarios llamativos en San Joaquín, Santander. Foto: Alcaldía Municipal San Joaquín/API.

Sin embargo, no son las únicas. Los amantes de los paisajes naturales también pueden visitar la Cascada de Picapiedra, ubicada a poca distancia del área urbana. Este espacio funciona como un balneario natural y ofrece un ambiente propicio para caminar, descansar y disfrutar de un entorno que conserva buena parte de su riqueza natural.

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Un pueblo con historia y tradición

San Joaquín es conocido como el “rincón amable de Santander”, una denominación que refleja la identidad de este municipio, donde la naturaleza se combina con las tradiciones locales. Además de sus atractivos naturales, el territorio cuenta con una gastronomía variada que hace parte de la experiencia para quienes llegan a conocerlo.

En el centro urbano sobresale la iglesia de San Joaquín, un templo dedicado al santo patrono del municipio. Su arquitectura y su fachada son algunos de los elementos que más llaman la atención y su construcción con más de dos siglos de historia, se ha mantenido como uno de los referentes patrimoniales de la localidad.

Caminar por las calles del municipio también permite descubrir antiguas casonas que conservan rasgos de la arquitectura tradicional y que sirven como testimonio de la historia de San Joaquín.

Una de las particularidades es que en diferentes espacios del pueblo se han pintado murales de colores que reflejan la cultura y tradición de sus habitantes, dándole un aire vivo y llamativo a las calles.